Resursele de energie electrică au crescut, în România, cu 3,3% în primele două luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, în timp ce consumul populaţiei a scăzut cu 18,2%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2023, resursele de energie primară au scăzut cu 6,4%, faţă de acelaşi interval din anul anterior, acestea totalizând 5,158 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 351.300 tep.



De asemenea, producţia internă a însumat 3,032 milioane tep, în creştere cu 85.300 tep (+2,9%), de la an la an, iar importul a fost de 2,126 milioane tep, cu 436.600 tep (-17%) mai puţin faţă de începutul anului 2022.



Conform INS, în perioada analizată, resursele de energie electrică au fost de 11,698 miliarde kWh, în creştere cu 375,2 milioane kWh, în timp ce producţia din termocentrale a fost de 3,81 miliarde kWh, în scădere cu 186 milioane kWh (-4,7%).



Totodată, producţia din hidrocentrale a ajuns la 2,972 miliarde kWh, în creştere cu 725,5 milioane kWh (+32,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice de 1,964 miliarde kWh (-0,9% faţă de primele două luni din anul anterior).



Producţia din centralele electrice eoliene a însumat, la finele lunii februarie, 1,830 miliarde kWh, în creştere cu 133,9 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 147,1 milioane kWh, în scădere cu 39 milioane kWh.



Consumul final de energie electrică a ajuns la 8,449 miliarde kWh, cu 7,4% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2022, în timp ce consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 3%, iluminatul public cu 25,9%, iar consumul populaţiei cu 18,2%.



În perioada analizată, exportul de energie electrică a fost de 2,177 miliarde kWh, în creştere cu 1,182 miliarde kWh, de un an la altul, iar consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 1,073 miliarde kWh (-128,3 milioane kWh).