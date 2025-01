Alimentele se scumpesc din nou

Românii privesc cu îngrijorare spre lunile care urmează. Creșterea prețurilor va afecta în special produsele de bază, precum pâinea, laptele și carnea. Producătorii spun că energia scumpă și materia primă tot mai greu de găsit sunt principalele motive pentru explozia de la raft. Mulți oameni se gândesc să înjumătățească norma zilnică de hrană.

„În loc să mănânc și eu o pâine, mănânc o jumătate de pâine... deci nu pot să compar, da și așa ăla de n-are bani, mănâncă o jumătate de felie de pâine pe zi, ce să facă...”, spun oamenii.

„Oricum foarte greu se descurcă pensionarii cu pensiile mici... se scumpesc pe zi ce trece, dar pensiile și salariile rămân, rămân aceleași.”, au completat românii revoltați.

În plus, seceta din acest an a dus la recolte mai slabe, ceea ce contribuie la scumpiri. Experții recomandă cumpărături planificate și evitarea risipei, în contextul unui an financiar dificil pentru mulți români. Guvernul analizează posibile măsuri de sprijin, dar soluțiile concrete întârzie să apară.