Transportatorii de la COTAR au semnalat faptul că firma de asigurări Euroins nu are bani în conturi și păgubiții care au câștigat procesele în instanță nu-și pot recupera sumele cuvenite. Informat despre această situație în urmă cu șase luni, vicepreședintele ASF, Cristian Roșu, a susținut că, per total, firma ar avea bani. Sigur, dar nu în România. În prezent, românii păgubiți au circa 200.000 de dosare în instanțe împotriva firmelor de asigurări, susține conducerea COTAR, scrie național.ro.

95% din banii încasați pe polițele RCA din România sunt ținuți de Euroins în afara țării. Problema este că încercările executorilor de a face poprire pe conturi pentru plata despăgubirilor decise de instanțe sunt sortite eșecului, pentru că în conturile Euroins nu sunt bani. Și asta în condițiile în care legea obligă firmele de asigurări să constituie provizioane pentru plata daunelor din procesele aflate pe rolul instanțelor.

”Am trimis adrese de un an de zile către Cristian Roșu, vicepreședintele ASF de la sectorul de asigurări, în care cerem să ni se spună clar dacă Euroins are provizioanele făcute pentru toate procesele aflate pe rolul instanțelor, așa cum spune legea. Până acum nu am primit niciun răspuns concret, Cristian Roșu se eschivează și ne trimite numai aberații, ba că nu poate să spună, ba că e un control. Dar eu nu i-am cerut să ne dea nouă cifre sau să ne spună secrete de stat, ci doar dacă Euroins are bani în cont pentru daunele cerute în procesele din instanțe. Are bani în cont? Da sau ba, atât trebuia să ne spună, dar nu ne-a spus nimic vicepreședintele ASF, Cristian Roșu, numit de Parlamentul României într-o funcție în care câștigă peste 200.000 de euro pe an”, ne-a declarat Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Acesta susține că, în opinia sa, domnul Cristian Roșu știe foarte bine că Euroins nu are bani în conturi, provizioanele pentru pagubele RCA, create conform legii.

ASF, protectorul multinaționalelor

Președintele COTAR a relatat că, în urma cu 6 luni, la o discuție, Cristian Roșu i-a spus că a vorbit cu cei de la Euroins să lase bani în conturile din România ca să fie în permanență o sumă de bani pentru procesele câștigate.

”Păi, bă, Roșule, bă, cum se poate ca un vicepreședinte răspunzător de asigurări să-mi spună mie că a vorbit cu cei de la Euroins ca să lase bani în conturi? Păi tu trebuia să ne spui că există un cont cu numărul X unde se află toate provizioanele făcute pentru procesele din instanță. Păi tu, Roșule, ești pus acolo să pui în aplicare niște legi, să-i obligi pe cei de la societățile de asigurări să respecte legea, să verifici dacă există provizioanele create în conturi din România. Culmea este că, la acea discuție, Cristian Roșu mi-a replicat că cei de la Euroins, per total, au bani. Ăsta e răspuns?!”, a precizat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, potrivit sursei citate.

Acesta semnalează că executorii, pentru că nu găsesc bani în conturile Euroins, se îndreaptă către brokerii de asigurări și le pun lor poprire pe conturi. Dar doar cei care plătesc avocați buni știu că se poate face și acest lucru, adică vreo 5%, dar restul, de 95%, rămân cu paguba și după ce au câștigat procesele în instanță. ”Adevărul despre solvabilitatea reală a acestei societăți de asigurări nu este cel transmis nici de către eșuatele instituții românești și nici de către acționarii asigurătorului. Realitatea sumbră cu privire la solvabilitatea Euroins o cunosc băncile la care aceasta își mută conturile periodic, precum și executorii judecătorești care întâmpină mari probleme atunci când trebuie să pună în executare hotărâri judecătorești împotriva asigurătorului”, se arată într-un comunicat emis de COTAR.

”Sfârșitul delapidatorilor”

În 5 ani, Cristian Roșu, vicepreședintele ASF, a încasat peste un milion de euro salariu, atrag atenția transportatorii.

”Ce plus valoare mi-a adus el mie, ca plătitor de polițe RCA într-o lege captivă? Cu ce m-a ajutat el pe mine? Mergem din faliment în faliment cu firmele de asigurări și nu înțeleg de ce nu iese o dată CEC Bank cu polițele RCA pe piață. Că ar însemna sfârșitul acestor delapidatori. Avem cele mai mari asigurări, ca valoare, din UE, și cel mai mare număr de reclamații. În Germania sunt 80 de milioane de polițe RCA și au 300 de reclamații pe an, dacă sunt și alea. Iar la noi, la 10 milioane de polițe, numai Euroins are 100.000 de procese în instanță și, dacă mai adunăm de la ceilalți, strângem vreo 200.000 în total”, a mai afirmat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.