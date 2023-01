Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a prevederilor acestei ordonante de urgenta, ne asteptam ca OMV Petrom sa nu intre in scopul acestei contributii de solidaritate pentru anul fiscal 2022, avand sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite: extractia titeiului, extractia gazelor naturale, extractia huilei si fabricarea produselor obtinute din rafinarea petrolului.

Pentru primele 9 luni ale anului 2022, OMV Petrom a achitat deja catre Bugetul de Stat al Romaniei redevente, impozite suplimentare si alte contributii specifice industriei de aproximativ 5,2 mld lei, la care se adauga aproximativ 1,6 mld lei impozit pe profit. In total, pentru primele 9 luni ale anului 2022, acestea reprezinta aproximativ 60% din profitul brut inainte de impozitare si au crescut de peste 6 ori fata de aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatele financiare preliminare aferente anului 2022 si trimestrului IV 2022 vor fi publicate pe 2 februarie 2023”, arată compania în informarea trimisă Bursei de Valori București.

Petrom, companie controlată de firma austriacă OMV, ar fi urmat să fie principala companie afectată de noua taxă de solidaritate impusă de Guvern, potrivit Economica.ro.

În acest an și următorul, companiile producătoare de petrol și gaze și rafinăriile vor plăti un impozit de 60% aplicat pe diferența dintre profiul ultimului an și media anilor 2017-2021 la care se adaugă 20%, potrivit deciziei Guvernului.

Bucureștiul a hotărât să aplice această taxă în virtutea apariției, în toamnă, a unui regulament european care instituia posibilitatea ca țările membre să imoună aceste taxe.

Deși regulamentul stabilea un nivel minim al taxei excepționale de 30%, România a decis să pună dublu, acesta fiind al treilea cel mai mare nivel din UE.