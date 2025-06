În vremuri de austeritate pentru romani, in instituțiile statului, in continuare, exista salariați care câștigă zeci de mii de lei lunar. Ba mai mult, se fac si angajări, deși premierul Ilie Bolojan anunță că vrea reducerea numărului de posturi si comasarea unor instituții, potrivit Realitatea Plus. Un astfel de caz este cea al șefului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură, care se lăfăie cu un venit lunar de 30 de mii de lei.