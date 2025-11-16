Românii nu sunt speriați de prețurile ciocolatei

În medie, fiecare român mănâncă aproape 2,4 kilograme de ciocolată pe an, iar vânzările explodează în perioada sărbătorilor, atunci când la mare căutare sunt figurinele cu Moș Crăciun sau cu Iepurașul de Paște.

De asemenea, pe tot parcursul anului se organizează numeroase festivaluri, unde se înregistrează vânzări spectaculoase.

Comercianții spun că a crescut cererea pentru ciocolata de casă, sortiment din care un singur baton costă 8 lei.

România nu stă prost nici la exporturi. Din 2020 și până acum, cantitatea de ciocolată trimisă peste granițe a crescut constant, iar anul trecut vânzările peste hotare au însumat 175 de milioane de euro.