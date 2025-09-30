Scumpiri peste inflație

Pe rețelele sociale, utilizatorii reclamă faptul că o tabletă de ciocolată costă astăzi chiar și de două ori mai mult decât anul trecut, în condițiile în care inflația oficială este de aproximativ 10%.

Mulți spun că „scuza” creșterii prețului la cacao nu se mai susține, mai ales că materia primă s-a ieftinit între timp, însă adaosurile comerciale continuă să urce.

„Crește prețul la cacao, imediat se scumpește ciocolata. Când scade, nu se simte nimic”, a scris un utilizator pe Reddit. Altul a concluzionat sec: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără.”

Taxe și adaosuri, rețeta scumpirilor

O parte dintre comentatori, care lucrează în domeniu, au explicat că ciocolata pleacă de la distribuitor cu prețuri chiar și de patru ori mai mici decât cele afișate la raft. În plus, la adaosurile comerciale consistente se adaugă taxe noi – pe zahăr, pe alimente procesate – care împovărează suplimentar prețul final.

„Ciocolata se cumpără de la distribuitor cu aproximativ 4,3 lei, dar pe raft ajunge la 10-12 lei. Diferența o reprezintă adaosul”, a explicat cineva din industrie.

România, mai scumpă decât Germania și Olanda

Mulți români din străinătate confirmă discrepanțele. În Germania, o tabletă de ciocolată se vinde cu 1,19 – 1,49 euro (circa 6–7 lei), în timp ce în România același produs poate ajunge la 15–18 lei sau chiar mai mult. În Olanda, în cel mai scump lanț de supermarketuri, același produs costă aproximativ 1,65 euro.

„Dragi români, plătiți prețuri de Elveția și Germania cu salarii de câteva ori mai mici. Nu înțeleg cum rezistați”, a scris un cetățean german stabilit la București.

Inflația, cea mai mare din UE

România se află din nou în topul țărilor europene cu cea mai mare rată a inflației. Potrivit Eurostat, în august 2024, rata anuală a inflației în țara noastră era de 8,5%, mult peste media Uniunii Europene (2,4%). Doar Estonia și Croația se mai apropie de nivelul României, cu 6,2% și respectiv 4,6%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertiza recent că inflația ar putea depăși 9,5% în septembrie, urmând să coboare foarte lent spre finalul anului.

Pe forumuri și pe rețelele sociale, românii oscilează între indignare și resemnare. Mulți recunosc că, deși se plâng, continuă să cumpere aceleași produse, ceea ce menține prețurile ridicate. „Prost e cel care dă, nu cel care cere”, a scris cineva.

În timp ce unii aleg să renunțe la produsele scumpe sau să aștepte reduceri, alții constată cu amărăciune că România a ajuns să aibă prețuri occidentale, dar salarii de două-trei ori mai mici.