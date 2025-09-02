O echipă a FMI, condusă de Joong Shik Kang, va vizita Capitala în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru Consultarea în temeiul Articolului IV, o analiză anuală a economiei românești.

Astfel de consultări sunt efectuate periodic cu toate țările membre. Echipa FMI va discuta evoluțiile și politicile economice cu autoritățile române. Aceasta va organiza întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a României și ai altor agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale. La sfârșitul vizitei, misiunea se așteaptă să organizeze o conferință de presă.

Pentru economia românească, experţii FMI estimează un avans de 1,6% în acest an (de la 3,3% în estimarea anterioară) şi o accelerare până la 2,8% în 2026, aceasta confruntându-se cu tensiuni suplimentare din cauza consolidării fiscale şi dependenţa mai ridicată a producţiei industriale de economia Germaniei.

Asistența tehnică din partea FMI propune un pachet de reformă fiscală cu recomandări care mută povara fiscală de la impozitarea muncii (inclusiv contribuțiile la asigurările sociale) către impozite pe consum și, într-o măsură mai mică, pe capital. Dacă sunt implementate integral, pot genera venituri de cel puțin 1,2% din PIB în 2025, spune FMI.