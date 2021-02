”Economia României, performanţa care SPULBERĂ estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%!!! O performantă fantastică. Cea mai RAPIDĂ revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei în V, o certitudine! În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%”, subliniază Cîţu.

El afirmă că Guvernul a luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic şi a spulberat toate estimările apocaliptice.

”Împreună am reuşit să redresăm economia şi să avem acest rezultat. România a PERFORMAT în 2020 cu 5% mai bine decât estimările iniţiale şi în medie cu 2.5% mai bine decât TOATE estimările publicate de instituţiile internaţionale, CE, agenţiile de rating şi instituţiile financiare. Nu ne oprim aici. Anul acesta este anul REFORMELOR şi al INVESTIŢIILOR. Corectăm 30 de ani de amânări şi de populism. În acest prim mandat, de 4 ani, promit să pun economia pe o traiectorie de creştere economică sustenabilă şi să creez un mediu economic în care toţi românii au şansa de reuşi”, conchide Florin Cîţu într-o postare pe Facebook.