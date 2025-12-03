Sindicatele cer ca venitul să fie actualizat în contextul în care inflația a ajuns la cel mai înalt nivel. Guvernul urmează să decidă și ce se întâmplă cu facilitatea fiscală – cei 300 de lei scutiți de taxe.

Sindicatele cer Guvernului să indexeze pensiile și salariile

În cursul acestei luni, va fi adoptată decizia finală în ceea ce privește salariul minim pe economie pentru anul viitor. Coaliția va avea o ultimă discuție pe această temă, iar după decizia adoptată în coaliție premierul ar trebui să convoace neapărat la Palatul Victoria ședința Consiliului Național de partid la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatele și patronatele.

O parte din membrii Guvernului își doresc ca venitul să rămână înghețat, așa cum se va întâmpla și cu pensiile și salariile din sistemul public.

Pe de altă parte, sindicatele au cerut ca venitul să fie majorat, actualizat, în funcție de acea directivă și pe simulările discutate la întâlniri. Ar putea urma o creștere de puțin peste 4.300 de lei brut, ceea ce va însemna în valoare netă cu 200 de lei mai mult decât acum, puțin peste 2.700 de lei net.

Guvernul trebuie însă să decidă dacă va păstra și facilitatea fiscală de 300 de lei scutiți de taxe, dacă va elimina această sumă sau dacă suma va fi majorată la 500 de lei așa cum au cerut unele patronate în cazul în care salariul va crește.