46 mii de lei au fost strânși până în acest moment la Ministerul Energiei. Acum banii sunt blocați, până când Ministerul Finanțelor va deschide un cont special de solidaritate. Lucru care ar putea însă să se întâmple abia la o rectificare bugetară.

7 șefi au donat 20% din salariul uriaș

Din salariile de mii de euro, puțini au ales să dea 20% din venit ca să fie alături, în această reformă, de toți românii chinuiți de măsurile de austeritate. Unul dintre ei este Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica.

Acesta încasează lunar un salariu de 70.000 lei, iar donația făcută este de 14.000 de lei. Un al doilea nume este Răzvan Popescu, directorul Romgaz, care, cu un salariu de 52.000 lei, a donat și el aproape 10.000 lei. 39.000 lei încasează lunar și Claudiu Crețu, directorul ELCEN, care a donat undeva la 8.000 de lei.

În frunte cu aceștia se află și Bogdan Ivan, care susține că va dona atât timp cât este nevoie. Mai exact, 20% din salariul său reprezintă aproximativ 2.500 lei.