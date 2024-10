Pensionarii se pregătesc pentru iarnă fie pentru facturile la energie, fie pentru lemne ori mâncare.

Pensionarii continuă să se împrumute. La ce renunță ca să trăiască

„Am un împrumut și am venit să plătesc rata. Am împrumutat mai puțin de 1000 de lei. Mâncarea, medicamentele și acum să ne punem ceva în cămară și nu prea ne descurcăm. O mie de lei în șase luni.”, a spus o bătrână.

„Am luat un împrumut. Am luat pentru că i-a trebuit nepotului meu.”, a declarat o altă pensionară.

„Până în 20, adică până în 2 mii...medicamente, diverse cheltuieli ale familiei. Nu reușeam din pensie.”, a zis o altă bătrână.

„Nu am bani suficienți...pensia nu mi-a mărit-o...așa că numai de aici mă pot ajuta. Sunt înscrisă de 30 de ani, mereu am împrumutat pentru orice mi-a trebuit am împrumutat...”, a zis o altă pensionară.