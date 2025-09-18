În momentul încheierii tranzacției, a fost anunțat doar că noul proprietar este un antreprenor român, "deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului".

Potrivit profit.ro, este vorba despre Daniela Schoppmeyer (45 de ani), acționarul majoritar și directorul general al Faberrom, companie care a preluat în anii `90 cea mai mare parte din spațiile fostei fabrici de confecții APACA, din vestul Bucureștiului, în momentul privatizării acesteia.

Imobilul de 7 etaje, cu o suprafață totală de 3.165 metri pătrați, a fost construit pe un teren de 1.180 metri pătrați, în imediata vecinătate a Clădirii Ciclop și a Hotelului Ambasador.

Blocul Scala se numără printre clădirile care vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile, potrivit Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Cine este cumpărătorul

Daniela Schoppmeyer a preluat conducerea Faberrom în 2015, după decesul lui Dănuț Cernea, care a fost unul dintre cei peste 18.000 de angajați ai APACA și cel care a preluat la privatizare o mare parte din spațiile fostei platforme prin intermediul Faberrom. Daniela Schoppmeyer este căsătorită cu germanul Christian Schoppmeyer, fost membru în consiliul de administrație și director de vânzări al Faberrom, actualmente director de vânzări al companiei de software SIMartis Telecom.

Cifra de afaceri a Faberrom a urcat la 6,2 milioane de euro, anul trecut, când a realizat un profit net de circa 3 milioane euro, cel mai bun rezultat din ultimii 18 ani, perioadă în care numărul angajaților companiei a scăzut de la 858 la 66.

Istoria blocului Scala

Gândit ca un complex multifuncțional, ansamblul cuprindea, pe lângă corpul de apartamente și spații comerciale, și celebrul Cinema Scala de 860 de locuri, cel mai modern în acele vremuri, bucurând-se la inaugurare de numeroase personalități, precum Regina Maria.

Finalizat în 1936 pe un teren al industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați și influenți români ai vremii, imobilul Scala a fost proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel, unul din liderii mișcării avangardiste din Berlin, personalitate importantă a anilor 1920-1940, cu realizări remarcabile în Germania, Anglia și România. În anul 1950 Clădirea Scala a fost naționalizată, dar, în anul 2001, o parte semnificativă a acesteia a fost restituită urmașilor familiei Bragadiru.

Dumitru Marinescu Bragadiru a fost, la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, cel mai mare producător de bere din România. Garajul Ciclop a fost construit de acesta în 1928, fiind prima parcare supraetajată din România și primul imobil din Europa construit cu sistem anti-seismic pe role.

Bulevardul Magheru din centrul Bucureștiului, oculit de investitori ani la rând, a redevenit interesant odată ce Julius Meinl, unul dintre cei mai mari productori de cafea premium din Europa Centrală și de Est, a cumpărat hotelul Ambasador.