Bright Friday la PPC Energie: oferte electrizante pentru casa ta, super prețuri garantate pentru un an (P)

Oferta este valabilă între 7 și 16 noiembrie pentru clienții noi
Din 7 noiembrie, PPC Energie dă startul campaniei Bright Friday, o perioadă dedicată ofertelor avantajoase și reducerilor care aduc mai mult confort acasă. Timp de zece zile, între 7 și 16 noiembrie, clienții noi pot semna un contract de furnizare a energiei electrice la super prețuri garantate pentru un an. În plus, PPC oferă discounturi speciale la produse și servicii pentru locuință, menite să transforme energia într-o experiență completă – sigură, accesibilă și sustenabilă.

„Bright Friday aduce la PPC super prețuri la energia electrică, garantate pentru un an. Practic, orice client nou care semnează un contract nou de furnizare a energiei electrice cu PPC, în perioada 7–16 noiembrie, beneficiază garantat de acest preț.

În plus, am adus multe reduceri produselor și serviciilor pentru casă, astfel încât clienții noștri să poată beneficia de tot confortul pe care și-l doresc. Bright Friday este o altă acțiune pe care noi o facem pentru a construi alături de clienții noștri o relație bazată pe transparență, încredere și beneficii reale”,spune Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie.

Intră pe ppcenergy.ro sau vizitează magazinele PPC din întreaga țară în perioada campaniei și profită de ofertele electrizante ale acestui sezon. Pentru că Bright Friday înseamnă Energie pentru orice.

 