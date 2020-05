Bogdan Neacșu, CEC Bank: "Nu poţi să finanţezi doar acolo unde clientul are contracte din abundenţă." Cum poate interveni statul în economie 

Bogdan Neacşu apreciază că, în contextul pandemiei de COVID-19, atât statul, cât şi băncile trebuie să finanţeze sectoarele vitale ale economiei, cum ar fi agricultura, industria alimentară, construcţiile, sănătatea şi energia, pentru a se dezvolta în continuare, dar și industria HoReCa, pentru a se repune pe picioare rapid. În plus, spune Neacșu, și afacerile mici și mijlocii, dar și cele mari, ar trebui să fie sprijinite.

În opinia sa, prima etapă a contextului de criză a fost depăşită deja, iar acum, reprezentanţii sistemului bancar doresc să participe efectiv la relansarea, regândirea şi revenirea economiei naţionale şi a clienţilor băncilor.

"Ne axăm pe operaţionalizarea programelor menite să ajute întreprinderile mici şi mijlocii şi persoanele fizice, pentru a corecta din scăderea economică cu care ne confruntăm. Ce va urma este foarte greu de spus sau de estimat. Avem câteva oportunităţi şi trebuie să folosim resursele pe care le avem la dispoziţie cu mare chibzuinţă pentru a ajuta real economia românească. Ceea ce cred eu că este oportun pentru noi toţi este să definim acele câteva sectoare care pot fi realmente un motor de creştere economică în această perioadă. Agricultura, construcţiile, energia, sistemul medical cu infrastructura aferentă pot fi oportunităţi în care să investim noi, băncile, statul, dar şi antreprenorii pot să îşi asume proiecte în acest domeniu şi să ne ajute o perioadă de timp, pe termen mediu sau lung, pentru a relansa economia naţională", spune Bogdan Neacșu.

Un factor extrem de important în următoarea perioadă, atrage atenția directorul general şi preşedinte al Comitetului de Direcţie al CEC Bank, va fi mobilizarea tuturor celor din autorităţile publice, din sistemul bancar şi din mediul de afaceri, care trebuie să conlucreze la soluţiile, proiectele şi sectoarele de activitate care au nevoie de sprijin, în aceste momente.

"Nu ne dorim să finanţăm doar segmentele câştigătoare, ci şi segmentele afectate semnificativ de pandemie. Nu poţi să finanţezi doar acolo unde clientul are contracte din abundenţă, trebuie să finanţăm şi clienţii afectaţi, cu atât mai mult că suntem banca statului român. Trebuie să înţelegem acest rol şi să vedem cum ne poziţionăm, pentru că statul poate să intervină în economie prin politica fiscală şi prin dirijarea lichidităţilor către sectoarele deficitare", a explicat Bogdan Neacşu, în cadrul video­conferinţei ZF IMM 2020: IMM-urile, în faţa celei mai mari încercări din ultimele trei decenii.

Programe lansate de CEC Bank în perioada COVID-19

CEC Bank lansează o ofertă de credit ipotecar pentru salariații din spitalele care luptă împotriva COVID-19

CEC Bank completeaza oferta de credite destinata salariatilor institutiilor medicale care lupta impotriva COVID-19 cu credite pentru locuinte mai avantajoase decat cele prin "Prima Casa": dobanda la lei de 4,19% anual (IRCC + marja anuala de doar 1,75 pp) si comision de administrare de 0,15% anual.

Oferta se adreseaza salariatilor din spitalele care lupta impotriva COVID-19 (spitale de asistenta pentru cei bolnavi si spitale suport), conform Ordinului Ministrului Sanatatii 623/2020 cu modificarile ulterioare.

CEC Bank poate acorda credite de aproximativ 2 miliarde de lei prin programul IMM Invest

"CEC Bank este unul dintre principalii finantatori din economia Romaniei. Cu un portofoliu de peste 12.000 de companii care au apelat la finantari CEC Bank si sold al creditelor pe acest segment de peste 12 miliarde de lei, CEC Bank nu este doar o banca de economii, ci un partener de incredere al companiilor. Suntem aici pentru a sprijini repornirea economiei si pentru a incuraja dezvoltarea companiilor cu potential de crestere", a declarat Bogdan Neacsu, presedinte - director general al CEC Bank.

Prin programul IMM Invest, IMM-urile, indiferent de categoria acestora, pot accesa finantari pentru activitatea curenta si pentru investitii in conditii avantajoase. Fiecare beneficiar poate cumula finantari garantate de stat (credite de investitii si capital de lucru) in limita plafonului de 10 milioane de lei.

Pana la sfarsitul anului, dobanda este subventionata de stat, iar comisionul de risc si comisionul de administrare sunt subventionate pe intreaga durata de derulare a finantarii. De asemenea, nu se percep comisioane de rambursare anticipata.

CEC Bank emite gratuit carduri pensionarilor din portofoliul Băncii și le trimite gratuit acasă, prin intermediul Poștei Române

In plus, Banca va permite incasarea pensiilor in numerar, la domiciliu, pentru clientii CEC Bank din comunele si orasele mici, unde nu exista unitati sau ATM-uri CEC Bank sau in cazul celor care nu se pot deplasa.

De asemenea, pana la sfarsitul acestui an, banca nu va percepe comisioane de administrare lunare pentru aceste carduri.

Cine este Bogdan Constantin Neacșu, directorul general şi preşedintele Comitetului de Direcţie al CEC Bank

Cu o experienta profesionala semnificativa, de peste 16 ani in domeniul financiar-bancar, Bogdan Constantin Neacsu s-a alaturat Comitetului de Directie al CEC Bank, in calitate de Director - Prim-Vicepresedinte, la data de 7 ianuarie 2019. Incepand cu data de 24 octombrie 2019, ocupa functia de Director general - Presedinte al Comitetului de Directie al Bancii.

In anul 2017, Bogdan Neacsu a detinut functiile de Vicepresedinte, membru al conducerii executive si chief risk officer (CRO) in cadrul Patria Bank Romania.

Intre august 2015 si martie 2017, a facut parte din managementul executiv al Garanti Bank Romania, pe functiile de CRO si director general adjunct.

In perioadele iulie 2006 - septembrie 2007 si octombrie 2009 - iulie 2015, si-a construit cariera bancara in Volksbank Romania, ocupand pozitii de top management si coordonare: Vicepresedinte, CRO, coordonator Sistem de Control Intern, director - Directia de Administrare a Riscurilor, director - Directia Risc Strategic si Basel II, ofiter de risc senior.

Experienta bancara include si colaborarea cu BRD-GSG (2007-2009), pe pozitia de project manager Basel II in cadrul Directiei Control Central al Riscului si BNR (2004-2006), Directia Reglementare si Autorizare - Serviciul Reglementare Prudentiala Bancara.

Anterior domeniului bancar, Bogdan Neacsu a activat in zona de consultanta fiscala si de afaceri.