Acest sprijin reprezintă a doua tranșă din ajutorul total de 800 de lei, aprobat la începutul anului 2025, pentru a sprijini pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei lunar.

Plata se face automat, odată cu pensia din decembrie

Ministrul Florin Manole a precizat că banii sunt deja alocați în buget și vor fi virați automat, fără ca beneficiarii să depună vreo cerere suplimentară. Plata se va realiza prin același sistem folosit și la începutul anului, când pensionarii au primit prima tranșă de 400 de lei.

„Este un ajutor modest, dar important. Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi, până la finalul anului, o primă specială de 400 de lei din partea Guvernului României”, a declarat ministrul Muncii.

Oficialul a explicat că nu este vorba despre o reducere a sumei promise, ci despre o împărțire în două etape, conform planului stabilit încă de la începutul anului:

„Au fost 800 de lei în total, s-a dat prima tranșă, acum urmează a doua. Nu s-a tăiat nimic.”

Sprijin pentru pensionarii afectați de scumpiri

Această primă specială are rolul de a compensa lipsa indexării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, măsură amânată din cauza constrângerilor bugetare. Ajutorul financiar urmărește să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor cu venituri reduse, în contextul creșterii costurilor la alimente, energie și medicamente.

Prin acest sprijin, Guvernul dorește să ofere un mic ajutor financiar înainte de sărbători celor mai vulnerabili dintre vârstnici, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari la final de an.