Diferențe uriașe după marea și mica recalculare a pensiilor. Milioane de pensionari sunt la limita subzistenței

În plină criză provocată de explozia prețurilor, sunt diferențe uriașe între veniturile românilor, la un an după marea recalculare. Milioane de pensionari sunt nevoiți să supraviețuiască cu sume cuprinse între 2.000 de lei și puțin peste 3.000 de lei, iar veniturile care depășesc acest prag sunt impozitate suplimentar. 

Potrivit Casei de Pensii, există diferențe inclusiv în Capitală. Spre exemplu, un pensionar din sectorul 1 primește, în medie, cu peste 1.000 de lei mai mult decât unul din sectorul 5, potrivit Realitatea Plus. În țară, situația este și mai dramatică. În județele Botoșani sau Vrancea, pensia medie este de puțin peste 2.200 de lei.

Tot în zona județelor cu cele mai mici pensii se află Suceava și Satu Mare, cu o medie puțin peste 2.300 de lei. Per ansamblu, diferența între județele cu cea mai mare și cea mai mică pensie medie este de circa 1.300 de lei.

Vestea și mai proastă este că nici acei pensionari care au beneficiat de așa-numita mică recalculare nu și-au primit banii, din cauza austerității.

Ministrul Muncii a anunțat că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor, dar despre alte eventuale majorări nu se poate vorbi decât după ce se va vedea impactul pachetului de măsuri fiscale de austeritate impuse de guvernul Bolojan.