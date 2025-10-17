Potrivit Casei de Pensii, există diferențe inclusiv în Capitală. Spre exemplu, un pensionar din sectorul 1 primește, în medie, cu peste 1.000 de lei mai mult decât unul din sectorul 5, potrivit Realitatea Plus. În țară, situația este și mai dramatică. În județele Botoșani sau Vrancea, pensia medie este de puțin peste 2.200 de lei.

Tot în zona județelor cu cele mai mici pensii se află Suceava și Satu Mare, cu o medie puțin peste 2.300 de lei. Per ansamblu, diferența între județele cu cea mai mare și cea mai mică pensie medie este de circa 1.300 de lei.

Vestea și mai proastă este că nici acei pensionari care au beneficiat de așa-numita mică recalculare nu și-au primit banii, din cauza austerității.

Ministrul Muncii a anunțat că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor, dar despre alte eventuale majorări nu se poate vorbi decât după ce se va vedea impactul pachetului de măsuri fiscale de austeritate impuse de guvernul Bolojan.