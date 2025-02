Această sumă este oferită prin programul "Rabla pentru sobe", inițiat de Ministerul Mediului, care acoperă 70% din costurile necesare instalării unor sobe mai eficiente din punct de vedere energetic.

Cum funcționează programul?

Persoanele interesate trebuie să depună un dosar la primăria locală, deoarece programul se derulează exclusiv prin intermediul autorităților locale. Primăriile sunt responsabile de înregistrarea beneficiarilor și de gestionarea cererilor. După aprobarea dosarului, românii eligibili vor primi finanțarea necesară pentru instalarea noilor sobe.

Lansarea programului "Rabla pentru sobe" a suferit întârzieri din cauza unor ajustări necesare pentru o implementare corectă. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat că a fost nevoie de clarificări privind criteriile de eligibilitate și definiția sobarilor autorizați. De asemenea, au fost eliminate unele detalii tehnice care ar fi putut complica accesarea fondurilor. Conform declarațiilor oficiale, programul urmează să fie lansat cel târziu în februarie 2025.

„Am încercat să definim foarte bine anumite noțiuni, cum ar fi cea de sobar autorizat. Am renunțat la o parte din detaliile care puteau mai mult să încurce decât să ajute programul. Am relansat procesul în transparență și am cerut feedback suplimentar în luna decembrie. Sunt convins că îl vom lansa cel târziu în februarie 2025”, a declarat Fechet.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pentru a accesa această subvenție, românii trebuie să locuiască într-o casă și să dorească înlocuirea sobelor vechi cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Totodată, primăria din localitatea de reședință trebuie să fie înscrisă în program.

Sobele noi incluse în program sunt concepute pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile de poluanți, contribuind astfel la protecția mediului. Totodată, acestea vor ajuta beneficiarii să scadă costurile pentru încălzire, oferindu-le o alternativă mai eficientă și mai economică.

Lemnul de foc rămâne o opțiune

Deși programul încurajează utilizarea unor sobe mai performante, ministrul Mediului a subliniat că România nu va renunța la lemnul de foc ca sursă de încălzire. Acesta rămâne o variantă accesibilă pentru multe gospodării, mai ales în zonele rurale.

Prin această inițiativă, statul român sprijină modernizarea sistemelor de încălzire, oferind un ajutor financiar semnificativ celor care doresc să-și îmbunătățească confortul locuinței, reducând în același timp impactul asupra mediului.