Fermierii spun ca fără acest ajutor nu ar fi reușit să-și plătească ratele la utilaje și să pornească noul an agricol. Asta pentru că, în mai multe județe, din cauza secetei, pierderile au fost și de 100%.

Sprijin pentru fermierii din România

Peste o sută de mii de fermieri din întreaga țară vor primi subvențiile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Plățile în avans se vor face până la data de 30 noiembrie, urmând ca din 2 decembrie să înceapă plățile finale pentru campania 2025.

„Vorbim despre schema de sprijin de bază pentru venit unde vor primi 89,34 euro pe hectar...În cadrul sprijinului distributiv vor primi 46,87 euro pe hectar. Tinerii fermieri vor primi 43,20 de euro pe hectar, iar pentru tactici benefice pentru climă și mediu va fi alocată suma de 56,28 euro pe hectar,”, a transmis Veronica Lungu, purtător de cuvânt APIA Mehedinți.

Fermierii spun că acest sprijin este absolut necesar, în contextul în care anul acesta a fost unul cu pagube majore din cauza secetei.

„2025, un an foarte dificil din punct de vedere al precipitațiilor. Pierderile au fost de până 100%, la culturile de primăvară, respectiv floarea soarelui și porumb și bineînțeles, fermierii au nevoie de acești bani. Au nevoie să-și plătească ratele la utilaje, importurile și așa mai departe. Nu, în ultimul rând, a început anul agricol 2025-2026. Au început însămânțări, pregătirea terenului, însămânțatul la grâu, orz și rapiță.”, a declarat un fermier.

Până acum, subvenții au primit doar un sfert din fermieri.