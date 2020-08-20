Sărbătoare 20 august - Zi mare în calendarul ortodox

Sarbatoare importanta trecuta in calendarul crestin ortodox.

Ortodoxe

Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie

Greco-catolice

Sf. pf. Samuil. Sf. Bernard

Romano-catolice

Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet

Sfântul Proroc Samuel este pomenit în calendarul creştin ortodox la 20 august.

Prorocul Samuel este cel prin care, în istoria poporului evreu, se face tranziţia între perioada judecătorilor şi cea a regilor, cu aproximativ 1.000 de ani înainte de Hristos.

Originar din Muntele Efraim, Sfântul Proroc Samuel a fost fiul lui Elcana, din neamul leviţilor, şi al prorociţei Ana.

Pentru că multă vreme mama sa nu a avut copii, s-a rugat Domnului pentru un fiu, pe care urma să îl închine Lui. Aşa s-a născut Samuel, care la vârsta de trei ani a fost lăsat de părinţii săi în Biserica Domnului din Silom, în îngrijirea şi sub ascultarea arhiereului şi judecătorului Eli.

Fiii arhiereului Eli, care erau preoţi, au mâniat pe Dumnezeu prin fărădelegile lor şi tot Israelul a suferit prin ei pedeapsă de la Dumnezeu. Din pricina lor, în timpul arhiereului Eli, evreii au fost înfrânţi de filisteni şi chivotul Domnului a fost dat în mâinile acestora din urmă.

În lupta ce s-a dat au murit peste treizeci de mii de evrei, precum şi cei doi fii ai lui Eli. Când a auzit de luarea chivotului lui Dumnezeu, arhiereul Eli a căzut pe spate de pe scaun, i s-a sfărâmat spatele şi a murit, căci era un om bătrân şi greoi, având 98 de ani.

După moartea preotului şi judecătorului lui Israel, Eli, şi a fiilor săi, israelitenii au fost 20 de ani sub jugul filistenilor, stăpâniţi de vrăjmaşii lor şi plătind tribut.

În acest timp preot şi judecător a fost Samuel, care, din tinereţe şi până la o vârstă înaintată, a mijlocit între israeliţi şi Domnul lor, Iahve. Ajuns la bătrâneţe, israeliţii nu au acceptat ca fiii săi să îi urmeze şi l-au rugat pentru un rege aşa cum aveau şi celelalte popoare.

Sfântul Proroc Samuel l-a ales ca rege mai întâi pe Saul, fiu din casa lui Veniamin, una dintre cele 12 seminţii ale lui Israel.

Saul a greşit în faţa Domnului, neascultând porunca Lui de a nu opri din prăzile luate în urma unei lupte. Întrebat despre această neascultare, Saul a răspuns că au fost luate din prăzi oi şi vite spre a fi aduse jertfă Domnului Dumnezeului lui Samuel.

Răspunsul Sfântului Proroc Samuel a fost: "Au doară arderile de tot şi jertfele sunt tot aşa de plăcute Domnului, ca şi ascultarea glasului Domnului? Ascultarea este mai bună decât jertfa şi supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci nesupunerea este un păcat la fel cu vrăjitoria şi împotrivirea este la fel cu închinarea la idoli. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, şi El te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel". (Regi I, 15; 22-23)

În urma greşelii acestuia a uns un nou rege al Israelului, pe David, fiul cel mai mic al lui Iesei Betleemitul, din neamul căruia se va naşte Mântuitorul Iisus Hristos.