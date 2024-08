Loc unic, încărcat de semnificații spirituale

Potrivit raportului publicat de Daily Mail, noile dovezi sugerează că locul descoperit ar putea fi templele biblice descrise în scrierile sacre. În Noul Testament, se menționează că Iisus a predicat și a făcut minuni într-o sinagogă din Horazin, însă până acum nu s-au găsit dovezi clare care să ateste existența unei structuri din acea perioadă.

La începutul secolului XX, au fost identificate ruine ale unei sinagogi în Horazin, dar acestea au fost datate în anul 380 d.Hr., ceea ce a dus la concluzia că nu puteau fi contemporane cu Iisus Hristos.

Recent, echipa de arheologi condusă de Achia Cohen-Tavor a realizat săpături suplimentare și a descoperit ruinele unui templu mult mai vechi, îngropat sub sinagoga menționată anterior. "Aceasta este o descoperire extraordinară. Am condus săpături în întreaga lume și consider că aceasta este una dintre cele mai importante descoperiri pe care le-am făcut vreodată," a declarat Achia Cohen-Tavor.

Ce au transmis cercetătorii

Sub podeaua templului mai recent descoperit, arheologii au găsit artefacte precum ceramică, monede și ustensile, care urmează să fie analizate pentru a stabili perioada exactă a construcției. „Nu putem data piatra în sine, dar ceramica și monedele găsite între bolovanii de bazalt vor ajuta la stabilirea cronologiei construcției sinagogii și a templului subiacente," a explicat Cohen-Tavor.

Săpăturile au relevat că bolovanii mari de pe podeaua templului anterior ar fi putut fi confundați cu simple stânci, explicând de ce ruinele din primul secol nu au fost recunoscute anterior. Templul vechi avea trei intrări, orientate spre sud, spre Ierusalim, conform tradițiilor vremii.

Această descoperire oferă o nouă perspectivă asupra istoriei religioase și a activităților lui Iisus Hristos, consolidând în același timp importanța orașului Horazin în contextul biblic. Imagini ale locului sfânt vor fi disponibile pentru publicul larg, iar cercetările continuă pentru a descoperi mai multe despre acest loc de mare semnificație istorică.