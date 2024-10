Oamenii s-au înarmat cu răbdare și voie bună

Creștinii ortodocși se adună în fiecare an în fața Mitropoliei Moldovei și spun că pelerinajul îi întărește, îi ajută și că pleacă cu o energie nouă și cu speranță.

„De cel puțin 10 ani venim aici. E o trăire care îți dă aripi. Îți dă aripi și o putere...”, spun creștinii.

Oamenii stau chiar și două sau trei zile la coadă pentru șansa de a se apropia de racla sfintei.

„Ne simțim bucuroși și avem așa atracție duhovnicească...”, a zis un alt român.

„Vin destul de des și vin poate chiar mai des decât veneam înainte. Înseamnă că știu că se întâmplă lucruri minunate.”, a adăugat un enoriaș.

Sute de voluntari ajută la organizarea evenimentului

Anul acesta, în premieră, vor fi puse la dispoziție două numere de telefon la care credincioșii pot solicita informații despre sărbătoare.

„Cred că reușim de la an la an un plus de îmbunătățire și mai ales reușim să atragem de la an la an voluntari. Sunt sute de voluntari deja, și se mai înscriu, listele se completează, vor fi și tineri laici vor fi și preoți voluntari care vor fi de-a lungul rândului, plus toate celelalte aspecte organizatorice care sunt adevărate provocări, dar să știți că ne produc și o mare bucurie.”, a mărturisit Constantin Sturzu, preot și purtător de cuvânt MMB.

Manifestarea religioasă va începe pe 8 octombrie, când racla va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană, iar apogeul va fi pe data de 14, când va fi oficiată slujba Sfintei Liturghii.