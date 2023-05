Pe 8 martie serbam Ziua internationala a femeii. Prima zi nationala a femeii a fost serbata in Statele Unite ale Americii pe 28 februarie 1909, amintind de greva angajatilor din industria textila din 1908, cand femeile au protestat impotriva conditiilor de munca. In anul 1910, Internationala Socialista reunita la Copenhaga a hotarat ca o zi din an sa fie dedicata femeii, fara a hotari o data anume. Ziua de 8 martie a fost aleasa in 1913. Prin Legea nr. 22/2016, 8 martie a fost declarata Ziua femeii in Romania. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat a treia Duminica dupa Pasti ca fiind Duminica femeilor crestine (Hot. Nr. 4014/22 iulie 2020). Duminica Femeilor Mironosite este a treia duminica dupa Pasti.