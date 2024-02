Vrei să știi dacă ești unul dintre cei ghinioniști? Vezi care sunt cele cinci semne din zodiacul chinezesc care vor avea ghinion în 2024.

Dragonul este aventuros și îndrăzneț, în timp ce Câinele este loial și precaut. Dragonul este carismatic și dominant, în timp ce Câinele este umil și cooperant. Dragonul este optimist și încrezător, în timp ce Câinele este realist și vigilent. Aceste diferențe pot provoca ciocniri și neînțelegeri între ei, fiind dificil pentru ei să se înțeleagă.

Drept urmare, este posibil să întâmpinați unele obstacole și dificultăți în carieră, relații, sănătate și finanțe în 2024.

Dragon

Dacă te-ai născut în anul Dragonului, s-ar putea să te întrebi ce îți rezervă anul viitor. Ei bine, răspunsul nu este atât de simplu. Vezi tu, 2024 este anul Dragonului, ceea ce înseamnă că este și Ben Ming Nian sau anul tău zodiacal. Asta pare un lucru bun, nu? La urma urmei, cine nu ar vrea să-și împartă anul cu o creatură atât de puternică și maiestuoasă? Dar în cultura chineză, Ben Ming Nian nu este un motiv de sărbătoare, ci mai degrabă o sursă de potențiale probleme.

Conform astrologiei chinezești, fiecare an este guvernat de o zeitate numită Tai Sui care supraveghează soarta și averea tuturor ființelor vii. Tai Sui se schimbă în fiecare an și este foarte sensibil și ușor jignit de cei care îi împărtășesc semnul zodiacal. Așadar, dacă ești o persoană Dragon, îl „jignești” pe Tai Sui în 2024, iar asta îți poate aduce ghinion, nenorocire și accidente. S-ar putea să vă confruntați cu conflicte cu familia, prietenii sau colegii, probleme de sănătate, pierderi financiare sau eșecuri în carieră.

Bou

Anul Dragonului 2024 este un an provocator pentru cei născuți în anul Boului. Este un an al transformării, un an al ruperii vechilor tipare și al creării altora noi. Te vei confrunta cu multe obstacole și dificultăți, mai ales dacă te-ai născut în 1973. Va trebui să faci față influenței lui Tai Sui, Marele Duce Jupiter, care se opune semnului tău în acest an. Asta înseamnă că vei avea parte de conflicte, eșecuri și stagnare în eforturile tale. Va trebui să fii răbdător, flexibil și adaptabil pentru a depăși aceste provocări.

Totuși, aceasta este, de asemenea, o mare oportunitate pentru tine de a crește și de a evolua. Va trebui să te examinezi profund și sincer și să vezi ce aspecte ale personalității, comportamentului și comunicării tale necesită îmbunătățiri. Va trebui să renunți la ego-ul tău și la nevoia ta de atenție și să te concentrezi asupra eu-lui tău interior și a adevăratului tău scop.

Capră

Dragi nativi din semnul Capră, 2024 este un an care vă cere să fiți înțelegători și toleranți cu ceilalți. S-ar putea să întâlnești mulți oameni care te fac inconfortabil sau te irită. Ei pot fi nervoși, falși sau agresivi și pot încerca să vă împiedice progresul. S-ar putea să ai chef să reacționezi impulsiv atunci când lucrurile nu merg așa cum îți place, dar acest lucru se va întoarce împotriva ta.

În acest An al Dragonului de Lemn trebuie să înveți să fii rațional și calm în orice situație. S-ar putea să simți că întregul univers este împotriva ta, dar acest lucru nu este adevărat. Acordă mai multă răbdare și atenție celor din jurul tău, pentru că nu ești singurul care se confruntă cu dificultăți.



