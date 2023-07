"Astăzi (duminică - n.r.), de Ziua Ministerului Afacerilor Interne, doresc să le mulţumesc angajaţilor acestei instituţii pentru tot ceea ce fac în scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi să le urez succes în misiunile viitoare! În acelaşi timp, îi asigur pe cetăţeni că ne vom face datoria cu şi mai multă seriozitate şi mai mult profesionalism, iar preocuparea noastră pentru asigurarea unui serviciu public de calitate este continuă şi are ca fundament cerinţele de siguranţă reale ale comunităţii", a scris Cătălin Predoiu, pe pagina sa de Facebook.



El spune că Ziua Ministerului Afacerilor Interne "are o simbolistică aparte", specifică unei instituţii în care tradiţia, inclusiv cea militară, şi vocaţia de a fi în slujba cetăţenilor conlucrează pentru un obiectiv comun: siguranţa cetăţenilor.



"Este un moment de recurs la istorie, de omagiere a memoriei celor care au contribuit la formarea şi consolidarea acestei instituţii. Semnificativă este ziua de 16 iulie 1862, în care, în ordonanţa semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, se face referire la unirea Ministerului de la Bucureşti cu cel de la Iaşi, zi devenită Ziua Ministerului Afacerilor Interne. În egală măsură semnificative sunt faptele fiecărui angajat al acestei instituţii, care, indiferent de momentul istoric, şi-a făcut datoria cu credinţă în lege şi în binele comun", afirmă ministrul.



El adaugă că în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vorbim de o lungă tradiţie de oameni care au ales să se pună în slujba semenilor lor, oameni care, de multe ori şi-au riscat propria siguranţă pentru a salva viaţa semenilor lor, iar într-o astfel de zi "gândurile noastre se îndreaptă şi către angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care şi-au pierdut viaţa la datorie, eroii zilelor noastre pentru care jurământul de credinţă a fost, cu adevărat asumat 'chiar cu preţul vieţii'".



Potrivit ministrului Predeoiu, aceştia sunt cei care dau valoare instituţiei, iar sacrificiul lor ar trebui să îndemne la reflecţie.



"Pe de o parte sunt modele de curaj şi profesionalism pentru generaţiile actuale şi viitoare de poliţişti, poliţişti de frontieră, jandarmi sau pompieri. Pe de altă parte, o profesie a cărei desfăşurare presupune, în cazuri extreme, sacrificiul suprem ar trebui să ducă la o calibrarea a percepţiei publice privind activitatea reală a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv din perspectiva privaţiunilor, riscurilor şi a sacrificiilor pe care le presupune activitatea lor. Cred în capacitatea actualei generaţii de a moderniza această instituţie şi de a se ridica la înălţimea aşteptărilor cetăţenilor. Cred cu tărie în integritatea şi profesionalismul fiecăruia dintre cei care fac parte din Ministerul Afacerilor interne. Nu poate exista modernizare instituţională ori evoluţie în raport cu alte state ale Uniunii Europene fără ca integritatea angajaţilor să fie dincolo de orice discuţie, fără ca pregătire lor şi modul în care răspund cerinţelor reale ale cetăţenilor să fie dincolo de orice interpretare. Şi mai cred în patriotism - subscris oricăreia dintre acţiunile noastre, personale şi profesionale. Nu suntem patrioţi festiv, ci suntem patrioţi - sau nu - în fiecare zi a vieţii noastre!", adaugă ministrul Afacerilor Interne.



Cătălin Predoiu mai transmite că este alături de angajaţii MAI atâta timp cât acţionează "ferm, legal, profesionist".



"Am fost de partea Legii în întreaga mea carieră şi ştiu că respectarea şi aplicarea acesteia constituie garanţia stabilităţii şi prosperităţii unei ţări. În acelaşi timp vreau să îi asigur pe angajaţii Ministerului Afacerilor Interne că, atâta timp cât acţionează ferm, legal, profesionist, sunt alături de ei şi vor avea întreaga mea susţinere şi a echipei de conducere, indiferent de zona în care îşi desfăşoară activitatea. Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de oameni curajoşi şi inteligenţi. Îi îndemn pe tineri să ni se alăture, să facă parte din această puternică instituţie naţională, să fie parte a activităţilor care fac din România un stat sigur şi stabil pentru români, pentru Europa", mai afirmă ministrul Predoiu.