Zi de coșmar în traficul din Capitală: cozi kilometrice și zeci de minute de așteptare din cauza lucrărilor neterminate și a defecțiunilor pe liniile de tramvai – FOTO

Zeci de șantiere au fost deschise pe arterele din București
În ziua în care s-au reluat cursurile școlare au fost cozi kilometrice și blocaje pe mai multe artere importante din București, din cauza lucrărilor de infrastructură gestionate haotic, dar și a unor defecțiuni în transportul public.

Pe Șoseaua Kiseleff, din cauza lucrărilor de asfaltare și a porțiunilor de drum deja decopertate, distanța dintre Casa Presei Libere și Arcul de Triumf a fost parcursă în aproximativ 20 de minute, în condițiile în care coloana de autovehicule se întindea pe toată această porțiune.

Imagine

Nervii șoferilor, dar și ai pasagerilor din transportul în comun, au fost puși la grea încercare și pe Șoseaua Colentina, după ce un tramvai care circula pe linia 21 s-a blocat din cauza unei defecțiuni la șină.

Imagine

 