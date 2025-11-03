Pe Șoseaua Kiseleff, din cauza lucrărilor de asfaltare și a porțiunilor de drum deja decopertate, distanța dintre Casa Presei Libere și Arcul de Triumf a fost parcursă în aproximativ 20 de minute, în condițiile în care coloana de autovehicule se întindea pe toată această porțiune.

Nervii șoferilor, dar și ai pasagerilor din transportul în comun, au fost puși la grea încercare și pe Șoseaua Colentina, după ce un tramvai care circula pe linia 21 s-a blocat din cauza unei defecțiuni la șină.