Vizitav are loc în contextul în care Londra face efoturile „la toate nivelurile” pentru a convinge Casa Albă să reia ajutorul militar acordat Kievului, notează publicația.

Vizita ar urma să aibă loc în condițiile în care administrația președintelui american Donald Trump și Ucraina intenționează să semneze acordul privind minereurile în următoarele ore, transmite agenția Reuters, marți, care citează patru persoane familiarizate cu situația.

SUA și Ucraina, aproape de semnarea acordului privind minereurile

