Situația revoltătoare a fost dezvăluită de vedeta TV Oana Ioniță, în prezent instructor de dans.

"Aseara (miercuri - N.R.) trebuia sa zburam spre casa la 20:30 ora locala din Lisabona. Dupa ce am facut check-in-ul si am trecut de controlul de securitate, au inceput intrebarile: de ce nu s-a afisat zborul deși decolam in 10 min? Ni s-a comunicat să mergem la poarta 212 si dupa controlul documentelor, am stat ca refugiatii ingraditi intr-un spatiu restrans pentru cei aproape 200 de romani care trebuiau sa se imbarce in avion. Am asteptat asa o ora, timp in care nu ni s-a comunica nimic," a scris Oana Ioniță.

Joi după-amiază, artista a publicat un nou mesaj, în care comunica faptul că nu este foarte sigur dacă românii vor decola de la Lisabona.





Până la ora difuzării știrii (joi, 19:40), compania Wizz Air, n-a oferit nicio explicație privind situația pe aeroportul din Lisabona.