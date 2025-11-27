În doar câteva zile, consumul de gaze a crescut puternic, reducând rapid rezervele acumulate pe durata verii, notează publicația Avvenire, citată de Rador Radio România.

Bruxelles-ul exprimă îngrijorări privind presiunea asupra sistemului energetic, în timp ce România menține un grad de umplere ridicat al depozitelor, de peste 93%.​

Potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, sistemul se află sub o presiune tot mai mare, apropiindu-se de nivelurile record înregistrate în mod obișnuit în luna noiembrie și schimbând imaginea unei ierni debutate prematur.

La 24 noiembrie 2025, depozitele de gaze ale UE însumau 892,39 TWh, cu un grad de umplere de 78,14%, sub nivelul de 87,70% din anul precedent.

Comparativ cu ultimii cinci ani, stocurile sunt cu aproape 10 puncte procentuale mai mici, iar retragerile nete de la începutul sezonului de încălzire au fost de 4,4 miliarde de metri cubi, sub ținta Comisiei Europene de 90%. Germania a înregistrat cea mai mare scădere, la 69,98% umplere (175,75 TWh), în timp ce Italia se menține peste 90%.​

România a crescut stocurile la 31,56 TWh, cu 93,21% umplere, depășind media europeană și anul precedent (89,39%).

Polonia a atins și ea 100% capacitate, poziționând cele două țări în topul UE. Italia excelează datorită strategiilor de injectare rapidă (9,4 miliarde metri cubi în vară), spre deosebire de Germania (71%) și Regatul Unit (sub 60%).​

Prețurile gazelor în Europa au scăzut sub 30 euro/MWh, cel mai mic nivel din mai 2024, datorită importurilor record de GNL (82,5 miliarde metri cubi) și prognoze meteo mai blânde.

Totuși, vremea rece prognozată până la sfârșitul lunii ar putea inversa trendul, crescând presiunea pe stocuri și prețuri. Importurile din Norvegia și GNL mențin deocamdată stabilitatea, dar iarna abia începe.