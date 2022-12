„Românii sunt extrem de interesați de campania pe care am lansat-o, ceea ce înseamnă un lucru nemaipomenit: că noi am reușit, ca post TV, să coagulăm o mare parte din români. Erau pline mailurile din redacție cu această campanie și cred că este bine să continuăm, în ciuda umilinței pe care am simțit-o cu toții, măcar lucrul acesta îl putem face: să ne unim și să apăsăm pe cei care ne conduc”, a precizat Laurențiu Botin, la Realitatea PLUS.

Campanie Realitatea PLUS: ”Vrem Petrom înapoi!” Alexandra Păcuraru: Vom strânge semnături pentru declanșarea unui referendum

Românii ne pot scrie la adresa de mail vrempetrominapoi@realitatea.net.

Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi.