„In toata nebunia asta, ce mi se pare mai ingrozitor este senzatia asta ca oamenii au fost lasati de izbeliste de statul roman. Si cand spun de statul roman, nu mai spun de Klaus Iohannis si de Florin Citu. De data asta responsabilitatea merge mult mai adanc.

In momentul in care incidenta in Bucuresti era la un nivel care a tinut orase intregi din lumea civilizata in lockdown pentru saptamani intregi, proaspatul ales presedinte al PNL declara chiar de pe scena congresului "nu voi inchide mall-urile".

Cand seful guvernului spunea asemenea enormitati si continua sa pozeze in campionul relaxarilor, NIMENI din statul roman nu si-a gasit curajul sa ii spuna ca greseste sau sa spuna public lucrurilor pe nume, asa cum o facea Andreea Moldovan la inceputul acestui an.

Nimeni din Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

Nimeni din Ministerul Sanatatii.

Nimeni din Institutul National de Sanatate Publica (institutie teoretic apolitica cu peste 400 de angajati, experti!).

Nimeni din Directiile de Sanatate Publice din toata tara.

Nimeni.

Multi din aceste institutii stiau foarte bine ce se va intampla dar au preferat sa taca. Sa nu supere.

Toti acesti oameni destepti din institutiile statului care au in fisa postului protectia sanatatii si a vietii romanilor s-au considerat mai intai subordonatii lui Florin Citu si abia apoi lideri responsabili in domeniul lor.

Da, au fost pe placul lui Florin Citu. Nu au fost luati la ochi de Administratia Prezidentiala.

Numaram insa deja mii de morti care puteau fi evitate.

Oare a meritat?”, a transmis Vlad Voiculescu.