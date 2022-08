"O nouă promisiune îndeplinită! Astăzi am semnat autorizaţia de construire a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa (inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică), care va fi realizată de Transgaz. Există şi finanţare pentru asta, inclusiv din Fondul pentru Modernizare. Conducta va trece prin judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin (municipiile Caransebeş & Orşova, plus localităţile Băile Herculane, Topleţ, Mehadia, Cornea, Domaşnea, Căzăneşti, Teregova, Armeniş, Slatina Timiş, Bucoşniţa, Buchin, Turnu Ruieni, Obreja, Prunişor, Husnicioara, Căzăneşti, Siseşti, Ilovăţ, Bâlvăneşti, Godeanu, Balta, Podeni, Cireşu şi Iloviţa)", a afirmat Popescu, într-o postare pe Facebook.



Acesta a precizat că în vara anului 2020 a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care proiectul de investiţii "Conducta de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa" a fost declarat de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.



"Iar astăzi ne apucăm de treabă. Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităţilor din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 15.500 consumatori casnici, 94 instituţii publice (şcoli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) şi aproximativ 113 de agenţi economici în judeţul Mehedinţi precum şi aproximativ 12.000 consumatori casnici, 136 instituţii publice (şcoli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) şi aproximativ 231 de agenţi economici în judeţul Caraş-Severin", a subliniat oficialul de la Energie.



Potrivit ministrului, execuţia acestei conducte de transport va genera un impact socio-economic pozitiv prin alimentarea cu gaze naturale a staţiunii turistice Băile Herculane, crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcţie, crearea posibilităţilor de câştiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori şi valorificarea superioară a masei lemnoase, ridicarea gradul de confort al locuitorilor, atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului şi la bugetele locale.



"Efectele pozitive se vor vedea şi asupra activităţii furnizorilor locali de servicii (de exemplu unităţi de cazare) şi creşterea contribuţiei acestora la veniturile administraţiilor publice locale (pe perioada implementării proiectului) dezvoltarea turismului în zonă, stimularea dezvoltării economiei locale prin asigurarea unei surse de energie nepoluantă, asigurarea unui mediu sănătos prin reducerea gazelor cu efect de seră. Şi după începerea exploatării gazului din Marea Neagră vom consuma gazul românesc, în casele românilor!", a mai spus Virgil Popescu.