Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta, pentru prevenirea apariției unor probleme, echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Hamcearca, din cadrul Poliției Rutiere și al ISU Delta s-au deplasat în zona respectivă, însă nu a fost nevoie de intervenția autorităților, așa încât traficul a fost reluat joi dimineața pe segmentul de drum județean 222A, între satele Nifon și Hamcearca.

În contextul în care județul Tulcea a fost, începând de marți seara până în noaptea de miercuri spre joi, sub cod portocaliu de ploi abundente și sub o avertizare hidrologică de cod roșu, vizând creșteri de debite și posibile depășiri ale cotelor pe unele cursuri de apă din județ, ISU Delta și echipe ale SVSU din mai multe comune au acționat în diferite zone pentru prevenirea apariției unor probleme.

Reprezentanții ISU Delta au subliniat că autoritățile au intervenit pentru scoaterea apei din curțile unor gospodării din orașul Măcin și satul Lunca, dar măsuri de prevenție au fost luate în mai multe zone din județ de către Comitetul județean pentru situații de urgență.