VIDEO/ Situație GRAVĂ într-un oraș din Spania: Aproximativ 80% dintre locuitori sunt infectați cu COVID

Orășelul spaniol Cuevas del Becerro are peste 1.600 de locuitori și aproape toţi au fost testaţi pentru COVID-19. Oamenii au fost chemați în centrul localității unde au stat la coadă pentru a se prezenta în fața medicilor din clinica medicală mobilă care a venit la ei în oraș. Fiecare om a fost testat pentru COVID-19.



"Nu am niciun fel de simptome. Am venit să mă testez pentru că o face toată lumea. Am venit să văd dacă se poate opri această infectare în masă", a afirmat Ana Maria Mena, localnică.



"Suntem cu toții bine, dar suntem cu toții preocupați să aflăm avdevărul", a spus o altă localnică.



Printre cei depistaţi cu noul coronavirus din orășelul din Andaluzia se numără primarul, electricienii şi poliţiştii. Edilul spune că situația nu e deloc bună și că toată lumea trebuie să se testeze.



"Pentru un oraș atât de mic precum al nostru este o situație îngrijorătoare. Acționăm foarte rapid. Testul PCR, în acest caz, se face întregii populații", a spus si Pedro Niebla, primarul din Cuevas del Becerro.



Primarul spune că autoritățile se vor asigura ca cei care vor fi nevoiți să se izoleze pentru două săptămâni vor avea toate cele necesare. Sute de voluntari s-au mobilizat să livreze mâncare celor carantinați la domiciliu.