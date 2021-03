Numele care i-a dat bătăi de cap lui Costel Alexe a fost "ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory". După "totalitarian", fostul ministru a realizat că nu poate continua și a completat cu "Bam bam bam”, după care a comentat, amuzat, "Engleza, da!!".

sursă video: Ziarul de Iași