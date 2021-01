VIDEO ÎPS Teodosie a mobilizat zeci de preoți constănțeni la donare de sânge

Sângele preotilor care au fost infectati cu COVID este bun pentru extragerea de plasma cu anticorpi pentru tratarea bolnavilor în stare gravă. Județul Constanța are nevoie zilnic de cel putin 50 de donatori de sânge, iar, din cauza pandemiei, numărul celor care veneau la Centrul de Transfuzii s-a redus.

Medicii constănțeni au facut apel la toti voluntarii, iar Arhiepiscopia Tomisului a adunat 50 de preoți din județ pentru această campanie. Unii dintre ei sunt la prima donare de sânge.



"Am făcut apel cu câteva zile în urmă la preoții care sunt donatori de sânge si-o fac pentru a 10-a oară, unii dintre ei; am facut-o si eu cu ani in urmă," a declarat Arhiepiscopul Tomisului.

Din mai anul trecut, circa 600 de persoane de pe teritoriul jude'ului Constanța care au fost infectate cu noul coronavirus au fost contactate sau au contactat Centrul de Transfuzii de Sânge. Din acestea, au fost evaluate circa 400, iar în final au donat aproximativ 300.

Cei care vor să doneze sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine au nevoie doar de actul de identitate și de o evaluare la fața locului a stării de sănătate.