VIDEO/ Florin Cîțu: Elcen şi Termoenergetica vor ieși din insolvență până la finalul lunii decembrie

"După schimbarea pe care au dorit bucureştenii la Primăria Municipiului Bucureşti, am găsit bunăvoinţă şi deschidere la primarul general al Capitalei şi împreună am găsit soluţia procedurală şi financiară de a iesi din starea de insolvenţă. Sunt două mecanisme, este art 26 din Ordonanţa 201/2020 şi Ordonanţa 69/2020. Repet, unul dintre mecanisme, este vorba despre swap-ul pentru datoriile restante ale unităţilor administrativ teritoriale, era în vigoare şi la rectificarea precedentă, doar că nu a fost luat în calcul. Am găsit soluţia, şi procedurală şi financiară, şi urmează o serie de măsuri şi mai mulţi paşi care vor duce la ieşirea din insolvenţă a Elcen. (...) Există un calendar clar, dar până la finalul lunii decembrie", a declarat Cîțu, astăzi, într-o conferinţă de presă coună, susținută alături de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.





Ministrul a subliniat că PMB are nevoie de ajutor pentru a trece peste perioada de iarnă, mai ales că sunt datorii foarte mari pe care le-a moştenit și care au apărut în urma unei executări defectuase a bugetului primăriei: "O parte din ancheta Inspecţiei Economice a Ministerului Finanţelor Publice deja este la DNA exact pe execuţia bugetară".