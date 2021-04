REVOLUȚIA ȘI AMESTECUL UNGURILOR ÎN MARTIE 1990



ANCA Alexandrescu: Domnule Talpeș, sunt niște întrebări. aș vrea să pornim imediat după 1989… mi-aș dori cu acest interviu ca telespectatorii să afle câțt mai mult adevăr cu ce s-a întâmplat în 1989.. noi am discutat despre cum s-a transformat securitatea… imediat…cum s-au format cele trei servicii.. sri, sie, și doi și-un sfert.. controlează în continuare și lumea afacerilor

atunci s-a spus că, de fapt, nu s-a reformat absolut nimic, că foștii oameni din securitate controlează în continuare nu doar securitate ci și lumea afacerilor..

Ioan TALPEȘ: Cantonându-ne în mediul acesta românesc, absolut ce ați spus dvs este real… Noi avem o tehnică fenomenală, noi românii , să excludem tot ceea ce nu ne convine, tot ceea ce nu ne susține, și să le luăm doar pe acelea care reprezintă un interes al nostru dacă am privi mai profund tot ceea ce s-a petrecut din dec 1989 și până astăzi, atunci am găsi niște răspunsuri chiar directe … haideți să o luăm altfel. unde s-a mai împărțit securitatea… că și la ceilalți tot securitate se numea , în polonia, nu. ba ea chiar a participiat la schimbarea regimului (…….)a acționat la moscova, genralul vlad, a propus niște personaje.

Mi-e greu să deschid această chestiune și să o dezvolt.. pentru că încă sunt oameni care acționează… eu i-am și atenționat că voi vorbi… încercare lui vlad nu era o trădare

- Sunt oameni în politica românească?

- Da, și oameni în poltica românească

- și în servicii mai sunt?

- În servicii nu mai sunt

- Pentru că s-au schimbat genrațiile

- Da, sigur, s-au schimbat generațiile

- Dar, au fost

Problema este alta. că au venit cu un anumit instructaj și nu l-au mai aplicat… de la moscova.. de ce? pentru că cei care îl făcuseră au considerat că. nju mai era necesatr.. odată demarate evenimentelor în românia 20.10



ANCA: Am citit că s-ar fi discutat încă din luna august despre o schimbare de regim la bucurești și că ar fi fost transmisă lista de instrucțiuni pentru celebra listă de fantome… personajele pe care dvs, spun foarte mulți, in special generalul Biriș, fostu șef al dir de fantome vă acuză că ați predat-o celor din nato.

Nu chiar așa, se referă la fantomele care au acționat în sua și pe teritoriul Germaniei . doamnă, cum să vă spun eu, pentru mine, această dispută este incredibilă pentru că oamenii aceștia care mă atacă sunt totuși niște profesioniști și nu ot să nu mă întreb , dacă ești un profesionist știi care erau legile… ori, legea era că atyât timp cât ești acolo trebuie să răspnuzi centralei. ori românia rămăsese singur în est… care nu avea nicio relație cu absolut nimeni.

ANCA Și aveam ușa închisă la nato, la acel moment.

TALPEȘ CE NATO, doamnă? noi ne zbăteam să obținem clauza națiunilor… toți o obținuseră… relații între … deschise …noi rămăsesem într-o închisoare a timpului.



ANCA da după1989, cine a avut acest interes să mențină rom în acestă închisoare a timpului cum o denumiți dvs?

TALPEȘ: Păi vreau să vă spun că în primul rând ungaria



ANCA așa se explică evenimentele din martie 1990? 23.00



TALPEȘ sigur că da, categoric … în primul rând. … există ți cărți în ungaria. doar noi nu spunem asta. nimeni în ext nu gândește că altcineva a declanșat revoluția decât tokes

…… cine vb despre declarația dijn 18 dec de la budapesta… a spus cât se poate de clar că ungaria să beneficieze despre o rediscutare a condițiilor tratatului de la trianon și că germania este alături… austria a întrerupt legăturile cu românia . în franța, în tpoate celelelte vb despre blocajul total asupra româniei … a venit ianuarie 90, vizita lui mitterrand din nou la budapeste, mai fusese. și acum el spune că va discuta tratatul de la trianon, și noi vrem să discutăm dacă martie a fost făcut de securoitatea română? și continuăm această aberație?

ANCA Dar nu au fost implicate niște personaje din securitate, totuși?

TALPEȘ Ba da, au fost, dar era normal. și eu dacă aș fi fost acolo. uitați, acum, vă spun ceva. am fost acolo prin intermediari. eu eram șeful grupului de consilieri ai min apărării naționale, și am fost inf de ceea ce avea să se întâmple kla tg mureș. și i-am spus lui stănculescu, eu așa cum îi cunosc, și ce mia știu din exterior. la tg mureș, erau semnale căm se va întâmpla ceva. și atunci ce facem… mergeam de-a baba oaraba… uitați există ioameni de la tv armatei organizati care să filmeze ce se întâmplă… trei zile… i-am convovat…ei au fost cei care au filmat. și vă spun că dacă nu ar fi fost ei ar fio fopst dramatic… în aceeași perioadă…. declarații canada. … au fost oameni.



ANCA Deci a fost o acțiune nereușită. nu au reușit să/și atingă scopul în martie 1990.



TALPEȘ Categoric nu au reușit… cât scandal s-a făcut cu amărâtul acela… am făcut film cu amărâtul în pulover verde.. am încerat să/l difuzăm… nju am freuși nici în franța….nici în canada, nici în sua… este și în românia în topul milionarilor unul din cei condamnați atunci.

TALPEȘ: Vă mai dau un exemplu, ca să vedeți cum se fac jocurile

în iulie, eu fusesem numit consilier prezidențial … vizită udmr… ne întâlnim cu ei că față în față ne vor spune … dar înainte haideți să-l dăm și pe cofariu

Iliescu este acuzat că ar fi dat un telefon la amabasada sovietică



ANCA: Asta voiam să vă întreb. Este adevărat că a vrut să țină românia aproape de uniunea sovietică?

TALPEȘ: Vreau să vă spun altceva. sua voiau asta.

ANCA: a fost o înțelegere între sua și uniunea sovietică ca românia să stea departe de nato?



TALPEȘ: Da, sigur. nu a fost o înțelegere scrisă, ci a fost convenită. la nivelul acela



ANCA: Adică americanii au promis rușilor că vor ține românia departe de nato?36.44



TALPEȘ: Da, categoric. Ba chiar le-a spus că panama este a lor…interveniți în românia… gorbaciov era un om inteligent și a zis, stai, mă, cu panamaua tut te descurci, dar ce fac eu cu românia? pentru că gorbaciov știa și el că românia trebuia să plătească un întreg desfășurător… românia a fost proiectată asupra altor desfășurătoare pentru că a fost prea dificil să se producă o operație asupra ei. directă. s/a încercat așa ceva… martie a fost așa ceva, iunie a fost așa ceva

Despre România s-a discutat la kiev , întâlnirea dintre mitterrand și gorbaciov și atunci s-a stabilit, inclusiv ca nu rusia să vină cu forțe în românia, ci că dacă va fi nevoie să vină cu forțe pentru demostrație publică, să vină franța .. nu au mai aplicat.



ANCA: Dar totuși s-a spus că atunci, în 89, au venit zeci de mii fe ruși. este real?

TALPEȘ Este reală asta , e vorba de aproape 25 de mii de cetățeni atunci.

ce vreau eu să vă spun, ca să fim cu picioarele pe pământ, toți cei care strigau în stradă au vrut libertate, toți cei care presau și acționau .. ăia răspândacii, nu cred că au fost mai mult de câteva sute, dar la starea la care se afla românul obișnuit … nici măcar cu ideea că după 1907 ca armata să mai tragă în popor .. care fusese forțat, agresat de imaginea de 60 de mii de morți… doamnă, eu eram red șef și vă rog să mă credeți că eram uluit .. veneau ca o vălmășală..



ANCA Manipularea, știți f bine cum funcționaeză manipularea..

TALPEȘ Doamnă, nu știu eu atât de bine .. eu atunci am publicat o carte… am rămas stupefiat cum poate fi aruncată o țară în aer și cum vedeam ce se petrece în România



ANCA Deci totul a fost un scenariu?

TALPEȘ Da, sigur, un scenariu. iar noi încercăm să-i găsim subiecții interni.



ANCA Și ei de fapt sunt în extern 41.10

TALPEȘ: Da, sigur, ăștia n-au făcut decât să reacționeze, fiecare pe intersele lor, fiecare pe proiectele lor…uitați un om pe care îl puteți întreba, voican voiculescu, eu într-o discuție cu el, m-a întrebat: mă, de unde ai apărut tu acolo? și cum te-au luat? eu, știind niște lucruri despre el… el a apărut exact pe formula aceea a anilor 40.. cu cămașă, cu barbă, impresionant, ce să mai vorbim, reveneam la o lume… din păcate am fost singurii care voiam să frevenim la o lume de 40 de ani, ăilalți, nu… toți au gândit lumea care urma să vină

ANCA: De unde a apărut Gelul Voican Voiculescu?



TALPEȘ A apărut și el dintr-un program… și a fost formată prima echipă de conducere a româniei.