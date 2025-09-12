De ce se schimbă legislația

Potrivit municipalității, amenzile actuale nu au avut efectul de descurajare dorit, iar tăierile abuzive de arbori, toaletările agresive sau aruncarea deșeurilor pe spațiile verzi continuă să fie probleme frecvente în Capitală.

Amenzi majorate substanțial

Noile prevederi stabilesc creșteri semnificative ale sancțiunilor:

pentru persoane fizice, amenzile ar urca de la 50–100 lei la 3.000–5.000 lei;

pentru persoane juridice, sancțiunile se vor încadra între 4.500 și 5.000 lei, față de actualul nivel de 1.000–5.000 lei.

În cazul unor abateri precum aruncarea de gunoaie pe spațiile verzi sau tăierea neautorizată a arbuștilor, amenzile vor fi cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoane fizice și între 1.000 și 3.000 lei pentru firme. Cele mai mari sancțiuni, de până la 5.000 lei, sunt prevăzute pentru defrișarea arborilor ocrotiți, degradarea spațiilor verzi prin lucrări de construcții sau nerespectarea obligațiilor de plantare compensatorie.

Contravenții noi și reguli suplimentare

Proiectul introduce și abateri care până acum nu erau reglementate, precum reducerea intenționată a suprafeței verzi prin betonare, asfaltare sau pavare – o practică frecventă pe terenurile private. În aceste cazuri, amenzile vor fi aplicate proporțional cu suprafața distrusă.

Totodată, se propune:

simplificarea obținerii avizelor (fără ștampilă sau acordul asociațiilor de locatari);

obligativitatea documentării foto și, dacă este necesar, tomografice, pentru lucrările de defrișare sau toaletare;

notificarea și raportarea ulterioară a intervențiilor asupra vegetației.

Alte modificări importante

Documentul prevede și ajustarea regulilor pentru plantarea arborilor în compensare, atunci când cei existenți se află în declin biologic, precum și eliminarea interdicției generale ca oamenii să calce pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice.

Proiectul se află în consultare publică și urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București după finalizarea acestei etape.