Șeful Casei de Pensii susține că decizia nu a fost încă luată și că va începe să lucreze și la impactul financiar pentru această măsură atunci când plafonul va fi stabilit. Ar putea fi luate în calcule veniturile de până în 3.000 de lei.

O decizie finală va fi adoptata cel mai probabil dupa ce va fi adoptat si bugetul pe acest an, pentru ca este nevoie pentru a vedea daca statul isi permite sustinerea acestei masuri. Cu siguranta vom avea si un impact financiar la care va lucra Casa de Pensii.

Seful Casei de Pensii a declarat ca va lucra la acest impact imediat dupa ce va fi stabilit plafonul pentru ca vorbim despre ajutoare care se oferă o singura data romanilor cu venituri mici.

Daca ne raportam la modul in care s-au acordat aceste ajutoare anii trecuti stim ca au fost stabilite praguri ale veniturilor de pana in 3000 de lei. La acele dati, oamenii au primit ajutoare cuprinse intrte 600 si 1000 de lei. Cei cu venituri de pana in 1500 de lei au primit 1000 de lei.

Aceasta masura vine dupa ce statul a decis sa inghete veniturile prin ordonanta trenulet, si ca sa compenseze lipsa indexarii cu 12,1% va aveni cu aceste ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici.

Dupa ce va fi adoptat bugetul vom vedea discutii intre ministerele cheie pentru a vedea daca indexarea cu inflatia mai este posibila in acest an avanda in vedere deficitul foarte mare.

Peste 1,7 milioane de pensionari încasează venituri până în 2.000 de lei lunar. Conform datelor de la Casa de Pensii, pensia minimă în Romnânia este de 1.281 de lei, iar pensia medie în sistem era în decembrie 2024 de 2.803 lei.

