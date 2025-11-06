Curtea de Apel Brașov a pronunțat joi, 6 noiembrie, sentința definitivă în dosarul de tentativă de omor, condamnându-l pe cântărețul de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia vine după apelurile depuse de procurori, de artist și de una dintre victime, infirmând hotărârea inițială a Tribunalului Pitești.

Cazul, care a generat controverse, a avut loc în seara de 18 august 2022, la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Potrivit anchetatorilor, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au atacat doi bărbați, folosind rangi și pumni.

Una dintre victime a suferit răni grave, fiind internată la Spitalul Județean Argeș cu o fractură de craniu și având nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale. Cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, invocate de procurori, arată implicarea activă și directă a manelistului în agresiune. Filmările ar indica faptul că Dani Mocanu a imobilizat și ținut unul dintre bărbați, permițând fratelui său să îl lovească cu o bară metalică. Deși manelistul a susținut constant în apărarea sa că ar fi încercat doar să calmeze conflictul, procurorii și partea vătămată au susținut contrariul.

După eveniment, Dani Mocanu a fost plasat inițial în arest la domiciliu timp de 1 an și 4 luni, ulterior fiind eliberat sub control judiciar, până la pronunțarea sentinței definitive.