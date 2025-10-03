Dacă în cazul șefilor din primărie astfel de venituri ar putea părea mai ușor de înțeles, adevărata surpriză vine din rândul funcționarilor de rând, potrivit Realitatea Plus.

Astfel, șoferii Primăriei încasează lunar peste 5.500 de lei, mai mult decât câștigă mulți profesori sau medici rezidenți! Portarii, paznicii și bucătarii instituției primesc între 4.600 și 5.500 de lei pe lună.

Pe lângă aceste sume, funcționarii își rotunjesc veniturile cu sporuri, indemnizații de hrană, vouchere de vacanță și bani pentru „condiții de muncă”, toate plătite din bugetul public. În vară, înainte de plafonarea sporurilor la 300 de lei, angajații primeau circa 1.300 de lei brut, potrivit informațiilor Actual de Cluj.

Opoziția din Consiliul Local l-a acuzat pe edilul Emil Boc că, prin sistemul unor sporuri „nerușinate”, își fidelizează oamenii, ignorând criteriile de performanță.