„La sfârșitul lunii iulie a.c. am primit o factură de gaze de 4.762 lei (!). Motivul invocat de firma Premier Energy era acela că s-a făcut o recalculare pe anii 2020 – 2022 (!?!). Ciudat, mai ales că la câteva luni odată cineva din partea firmei venea și-mi citea contoarul, ba chiar îl fotografia cu telefonul, ca o piedică în calea uitării. Am protestat, dar zadarnic, în domeniul energiei furnizorul are întotdeauna dreptate. Mi s-a spus că mi-au înlocuit contoarul și că la citirea lui a rezultat această diferență pe care, dacă n-o plătesc, o să fiu decuplat de la rețea. Așa că, pentru a nu intra în încurcături și mai mari și sperând că, astfel, scap de belele viitoare, am plătit.

Numai că speranța mea a fost deșartă. Am primit zilele trecute factura pe august. Cică tot estimată. În valoare de 1500 lei (!!!). M-am dus la contoar să văd ce arată. N-am putut citi nimic, căci ecranul contoarului e mat ca un televizor chior. Și mi-am făcut socoteala că dacă în august, când nu consum gaze, am plătit 1500 de lei, probabil că la iarnă o să plătesc cât o fabrică de sticlă sau o rafinărie.

Nu știu dacă în politică există democrație, dar în energie precis există. Căci, iată, eu, care am fost în mai multe rânduri ministrul energiei, sunt jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni simpli, dar onorabili, ceea ce arată că în energie nu există privilegii", a scris Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook.