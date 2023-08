Miercuri s-au înregistrat 44 C în Franța, țară unde maximele au ajuns la 30 C la 2.700 m altitudine și la 14 C, la 3.500 m altitudine, relatează HotNews.ro.

Mercurul a urcaty incredibil de mult în termometre la Toulouse, ajungând la 42 C, iar la Soreze, minima nopții a fost una dintre cele mai ridicate înregistrate vreodată în Hexagon: +30,6 C.

La Bilbao, în Spania, au fost 44 C, iar la o stație meteo din Barcelona a fost înregistrată cea mai ridicată minimă nocturnă, respectiv de 29 C.

În Portugalia, la Pinhao, s-au înregistrat peste 45,6 C, fiind depășit recordul anterior ce datează din 1943.

Pe de altă parte, în emisfera sudică s-au tot înregistrat temperaturi record în ultimele săptămâni, fiind una dintre cele mai calde ierni de când sunt date meteo în America de Sud.

Câteva exemple în acest sens. La Villamontes (Bolivia) au fost 45 C, iar în Paraguay, la Nueva Asuncion, au fost +41,9 C. Aproape 42 C au fost la Cuiaba, în Brazilia.

Temperaturile s-au apropiat de 40 C și în Africa de Sud, Namibia, Mozambic și Botswana.

Japonia este o altă țară lovită puternic de caniculă în această vară, în mai multe orașe fiind un număr record de zile cu maxime de peste 35 C. Cel mai recent record absolut de temperatură a fost raportat în orașul Sapporo (+36,3C).

Și în SUA au ost stabilite noi recorduri. Vorbim despre +42,8 C la Houston și +39 C la New Orleans.

Și în România vremea a fost mai caldă decât de obicei, iar meteorologii spun că valul de canicula va continua și în perioada următoare. Au fost maxime de 38 - 39 C și nopți cu minime mai mari de 22 C.

