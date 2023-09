Vânătăile sau echimozele, numite și hematoame, se formează atunci când sângele se acumulează sub suprafața pielii. Ele apar, de obicei, în urma unei lovituri sau contuzii pentru că vasele mici de sânge de sub piele se sparg. Sângele se scurge în țesuturile de sub piele și provoacă culoarea neagră sau albăstruie.

În unele cazuri însă, vânătăile nu apar în urma unor lovituri, ci „ca din senin”. Aceste „vânătăi” apar fără motiv și puțini oameni înțeleg de ce se întâmplă acest lucru.

În general, cele mai multe vânătăi nu reprezintă un motiv de îngrijorare și dispar de la sine. Tratamentul la domiciliu poate accelera vindecarea și poate ameliora umflăturile și disconfortul care însoțesc adesea vânătăile cauzate de o rană.

De multe ori, aceste vânătăi care nu rezultă în urma unor lovituri sunt ignorate. Ele apar ocazional și au o dimensiune de multe ori mică. Totuși, îngrijorarea crește atunci când frecvența cu care apar aceste vânătăi se mărește, mai ales că nu se știe nici cauza apariției lor.

Deficitul de vitamina K - principalul efect - vânătăile - Rolul vitaminei C

Specialiștii de la Clinica medicală americană Mayo spun că vânătăile sunt mai frecvente pe măsură ce avansăm în vârstă. Multe dintre ele sunt inofensive și dispar fără tratament, însă formarea acestora în mod permanent poate fi un semn al unei probleme mai grave.

Apariția neașteptată a vânătăilor, fără să fie din cauza unor lovituri sau contuzii, se datorează unei importante vitamine din organism, mai exact deficitului de vitamină K.

Când vitamina K nu este prezentă în organism, încep să apară vânătăile, așa cum sunt cunoscute științific echimozele, precum și probleme de sângerare din cauza coagulării mai lente a sângelui.

În cazul unor deficiențe de vitamina K, efectele se întind bineînțeles și la oase, rezistența oaselor e mai redusă, ceea ce crește automat riscul de osteoporoză.

Potrivit unor studii, vitamina K ar reduce riscul de fracturi osoase, însă rezultatele obținute în urma cercetărilor nu sunt atât de evidente. Astfel că o concluzie corectă ar fi că cei care au luat vitamina K prezintă o reducere a riscului de fracturi osoase, dar nu se modifică densitatea masei osoase în raport cu vârsta.

REMEDII naturale în cazul efectelor unui deficit de vitamină K

Cei care iau acenocumarol (Sintrom) sunt foarte familiarizați cu vitamina K. Acesta este un medicament anticoagulant. Persoanele care iau acenocumarol trebuie să fie atente la consumul alimentelor bogate în vitamina K, deoarece medicamentul încearcă să menţină sângele fluid.

În lipsa vitaminei K, este mai mare riscul producerii unor hemoragii incontrolabile în momente neașteptate, cum ar fi la dentist sau ortoped. În cel mai rău caz, ai putea suferi un accident vascular cerebral, scrie dozadesanatate.ro.

ALIMENTE BOGATE ÎN VITAMINA K

Pentru a preveni asemenea situaţii, este bine ca dieta ta să conțină suficiente alimente bogate în vitamina K. Din fericire, lista acestor alimente este lungă. Trebuie doar să te orientezi spre alimente verzi, ceea ce simplifică foarte mult adăugarea unui surplus de vitamina K în mesele tale de zi cu zi. În plus, este indicat să-ți faci analize pentru a afla nivelul vitaminei K din organism. Dacă te tratezi din timp, vei putea controla mai eficient problema.

Cele mai importante surse de vitamina K1 sunt alimentele vegetale iar printre ele se află: fasole, broccoli, varza, alge, legume verzi, verdeturi, ceapa verde, castraveti cruzi sau murati, sparanghel, busuioc, prune. Vitamina K2 poate fi extrasă din alimente de origine animală: carne, lactate sau ouă.

Vitamina K are un rol vital în coagularea sângelui și în tratarea leziunile tisulare. Ea se găsește cu precădere în legumele verzi cu frunze de culoare închisă, cum sunt broccoli și varza de Bruxelles. Include în regimul tău alimentar aceste legume și, pentru rezultate rapide, aplică o cremă cu vitamina K direct pe zona învinețită.

Vitamina K2 este o vitamină esențială care joacă un rol important în coagularea sângelui prin activarea factorilor de coagulare dependenți de K. Deficiența de vitamina K2 poate duce la tulburări de coagulare, cum ar fi sângerarea excesivă și hemoragiile. Suplimentele alimentare de vitamina K2 pot ajuta la prevenirea deficienței și la îmbunătățirea stării de sănătate a oaselor, inimii și dinților.

Pentru a preveni apariţia vânătăilor, imediat după producerea contuziei, trebuie redus fluxul sangvin local. Se recomandă aplicarea de comprese cu apă rece, sau a unei pungi cu gheaţă învelite într-un prosop curat, pentru 15-20 de minute. Deşi are şi efect analgezic, de reducere a durerii locale, nu trebuie ţinută mult timp, deoarece poate apărea contracţia exagerată a vaselor de sânge şi necroza locală.

Culoarea pielii revine la normal într-un interval de 10-20 de zile, în funcţie de întinderea şi profunzimea leziunii.

Vitaminele responsabile de rezistenţa pereţilor vaselor de sânge şi de capacitatea de coagulare a sângelui sunt vitamina C şi vitamina K. Tocmai de aceea alimentaţia bogată în fructe şi legume reduce tendinţa de apariţie a vânătăilor, scrie clickpentrusanatate.ro.

Doza zilnică recomandată vitamina K. Excesul de vitamină K nu este prea des întâlnit. Trebuie consultat medicul specialist, inclusiv unul hematolog. Nu este recomandata o doză mai mare de 500 de micrograme. Dacă este depășită, acțiunea vitaminei K ar putea interfera cu alte medicamente cu rol anticoagulant. Iar excesul de vitamina K poate duce și la apariția anemiei sau la distrugerea globulelor roșii din organism sau chiar la intoxicații la nivelul ficatului.

Câteva remedii naturale pe care le poți încerca pentru a scăpa rapid de vânătăi:

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila".



Arnică. Această plantă a fost folosită de sute de ani pentru a trata vânătăile și umflăturile. Ea poate fi achiziționată sub formă de gel, ulei sau tablete, și funcționează cel mai bine atunci când este aplicată local.

Ananasul și papaya conțin cantități mari de bromelaină, o enzimă care ajută la reducerea cheagurilor de sânge și a umflăturilor. Consumarea de cel puțin a 500 de miligrame de bromelaină în fiecare zi va accelera procesul de vindecare a vânătăilor.

Oțet și apa caldă. Acest leac este o modalitate extrem de eficientă pentru accelerarea vindecării într-un timp scurt a vânătăilor. Specialiștii recomandă aplicarea unei soluții obținută din oțet și apă caldă de îndată ce vânătaia începe să apară. Repetă procedeul de câteva ori pe zi.

Comprese cu ceai. Ceaiurile conțin taninuri puternice care dezumflă țesutul umflat. Atât ceaiul negru, cât și cel verde, combinate cu mușețel și lavandă, sunt un leac foarte popular pentru astfel de neplăceri. Pune un pliculeț de ceai în apă caldă, după care lasă-l să acționeze direct pe vânătaie. În cazul în care folosești ceai la vrac, înmoaie o pânză din bumbac în soluție și aplic-o pe vânătaie. Las-o să acționeze 20 de minute, după care repetă procedeul.

Ceapa are proprietăți naturale antiinflamatorii și ajută la repararea celulelor deteriorate ale pielii, precum și la calmarea durerii. Aplică suc de ceapă direct pe vânătaie. Lasă zona descoperită, pentru ca pielea să poată să absoarbă sucul complet.

Alte SIMPTOME asociate deficitului de vitamina K

Sfatul medicilor: Imediat ce observi un simptom, este foarte bine să-ți faci analize prin care să-ți verifici nivelul vitaminei K.

1. Hemoragii. Deficitul de vitamina K poate provoca sângerări nazale. Sau o mică tăietură apărută în timp ce găteşti poate deveni ceva serios pentru că sângerarea nu se va opri, coagularea făcându-se foarte greu şi după o perioadă îndelungată de timp.

La fel o simplă vizită la dentist sau orice intervenţie chirurgicală măruntă poate să se transforme într-un adevărat calvar dacă nu ai suficientă vitamina K în organism.

2. Vânătăi.

3. Purpura - apariția de pete purpurii sau roșii în anumite zone ale corpului din cauza acumulării de sânge. Spre deosebire de vânătăi, aceste pete nu dispar. Ele apar cel mai frecvent în regiunea gleznelor, deoarece aceasta este o locație sensibilă în ceea ce privește circulația sângelui.

Poate fi aproape imposibil să scapi de petele care au apucat să se formeze. În schimb, poţi opri răspândirea lor, mărind aportul de vitamina K. Nu există nici o garanţie că petele se vor ameliora, acestea putându-se chiar agrava.

4. Depozite excesive de calciu la nivelul articulaţiilor. Atunci când nivelul vitaminei K este scăzut, vitamina D începe să se acumuleze în locuri în care nu ar trebui, cum ar fi articulaţiile. Pentru că vitamina K acționează ca un ghid pentru vitamina D, trimiţând-o acolo unde trebuie. Însă prea mult calciu în aceste zone afectează mobilitatea. În același timp, alte zone devin mai fragile din cauza lipsei de calciu. Dacă deficitul de vitamina K este sever, vei simţi dureri ascuţite şi vei avea oase fragile.