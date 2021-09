După ce au anunțat că depun moțiune de cenzură, liderii USR și AUR se contrazic pe text. Fiecare dintre cele două formațiuni politice vrea propriul document. Mai mult, Dan Barna nu recunoaște că a negociat cu cei din AUR să facă front comun pentru demiterea Guvernului. În tot acest timp și PSD anunță propria moțiune.

"Nu am negociat nimic cu AUR. Nu există nicio colaborare cu AUR. Discuția cu domnul Moșteanu a fost să susțină moțiunea USR Plus. Am discutat cu un om important din această țară, care mi-a spus că în politică dacă nu poți să înghiți broaște te duci contabil la CAP", a declarat Dan Barna.

"Poate și în seara asta înghițim niște broaște. Noi am vorbit cu Ionuț Moșteanu, să avem o moțiune comună, pornind de la textul nostru, care are 18 pagini, să convenim pe un text", a declarat George Simion.