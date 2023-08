Mărturia unui spectator care a venit cu familia la concertul Imagine Dragons de la Untold oferă o imagine foarte clară a pericolului la care au fost expuși spectatorii de către organizatori:

"Untold, la un pas de Colectiv

Vad ca a inceput sa se discute despre problemele de securitate de la concertul Imagine Dragons de la Cluj si e bine ca se discuta pentru ca blocarea cailor de acces a fost, intr-adevar, o problema extrem de grava, viata a zeci de mii de oameni, inclusiv deci a mea si a familiei mele, a fost pusa in pericol de organizatori. Practic, am fost la un pas de un nou Colectiv de proportii.

Sa va spun cum s-a vazut si s-a simtit asta de la fata locului:

- noi, patru adulti si un copil, am ajuns la parc, in zona de intrare spre stadion pe la 17.30, deci cu patru ore si jumatate inainte de inceperea concertului Imagine Dragons: organizarea de la acest punct si pana la intrarea in stadion a fost ireprosabila; o multime de voluntari, verificare si pe baza de fotografie, intrari multiple, totul parea ca merge foarte bine;

- la 18.00 am intrat in stadion, care la acea ora se umpluse cam o treime. Am gasit loc pe scaune, undeva sus in tribune, in partea stanga a scenei, cu vedere buna; singurul dezavantaj era ca la acea ora ne batea puternic soarele-n cap;

- dupa circa doua ore am ramas fara apa, copilului i se facuse foame, asa ca in pauza de dupa concertul Deliei am plecat sa aduc provizii; intre timp, stadionul se umpluse, doar pe teren, mai in spate, se mai putea sta;

- cand sa ies, primul soc: scarile erau aproape complet blocate, era doar un culoar ingust pe unde se urca si se cobora in acelasi timp; am iesit cu greu din stadion, transpirat, ud leoarca si ingrijorat de ceea ce vazusem;

- la iesire, al doilea soc: o mare de oameni inca venea si intra in stadion; mi-am zis, “frate, unde o sa incapa toti astia?”; la tonetele cu hamburgeri erau cozi imense, asa ca m-am gandit pe loc ca nu conteaza ce iau de mancare, important e sa iau repede si sa ma intorc in tribune, altfel n-o sa mai pot sa intru; am rezolvat cu niste portii de nodle pack, astia aveau totul pregatit dinainte, se miscau repede, am luat apa si am fugit inapoi sa intru in stadion;

- la intrare, surpriza, in unele sectoare oamenilor nu li se mai permitea accesul desi aveau bilete; am reusit sa reintru pentru ca aveam mancare si apa si am explicat ca doar am iesit putin si ca am loc in stadion; aveam sa aflu ulterior, din marturiile postate pe site-ul festivalului, ca multa lume a ramas pe afara desi platise biletele de intrare

- am reintrat greu, foarte greu, facandu-mi loc prin multime, scarile erau acum complet blocate, abia gaseai un loc sa pui piciorul, totul parea o provocare uriasa sa ajungi la locul tau; oamenii se imbulzeau, incercau sa-si gaseasca un ultim loc, o scara disponibila, o bara de care sa sprijine, iar daca gaseau acel loc, acolo ramaneau, blocand accesul altora;

- cand, intr-un sfarsit, am ajuns la ai mei cu mancarea si cu apa , mi s-a parut ca am realizat o mare performanta; am discutat doar cu sotia despre ceea ce am vazut, i-am si zis ca “afara” asa ceva e inadmisibil, sunt stewarzi care se asigura tot timpul ca sunt disponibile caile de acces;

- n-a trecut mult timp si a aparut

mirosul puternic de ars, ceva luase foc, era si fum in partea din dreapta scenei, dar n-am reusit sa ne dam seama exact ce si unde se intampla; din fericire, lumea n-a intrat in panica, desi cu totii eram ingrijorati; apoi mirosul a trecut si ne-am mai linistit;

- pentru urmatoarele aproape doua ore am uitat de toate, si de riscuri, si de imbulzeala, si de caile de acces blocate sau mirosul de ars; concertul in sine a fost, asa cum am mai spus, unul fabulos, de neuitat;

- cand totul s-a terminat, ne-am uitat jos, pe teren, si am vazut cum marea de oameni se indrepta spre iesiri; stiind ca scarile sunt blocate, desi eram obositi

dupa un drum de sapte ore plus alte patru ore de asteptat pe stadion, plus concertul in sine, am decis sa mai asteptam, poate mai pleaca lumea

din stadion si se elibereaza caile de acces; am iesit dupa vreo 15-20 de minute, unele cai de acces erau inca partial blocate, am iesit in sir indian nici foarte usor, nici foarte greu;

In final, ne-am felicitat ca i-am vazut pe cei de la Imagine Dragons si am decis ca vom reflecta daca vom mai merge la un concert de o asemenea amploare in Romania. Pentru ca asta a fost sentimentul cu care am ramas: desi show-ul in sine a fost unul de nivel occidental, goana dupa bani a facut ca organizarea in ceea ce priveste cel mai important element, securitatea spectatorilor, sa fie una pur romaneasca. Asa ceva nu se face, e pur si simplu inadmisibil sa permiti blocarea cailor de acces.

A fost o experienta de neuitat sa-i vedem pe cei de la Imagine Dragons, dar am invatat ca pentru niciun concert din lume, oricat de fabulos ar fi el, nu merita sa-ti risti viata!", a scris Sorin Simon pe Facebook, un spectator de la Untold.

Un echipament de pe scenă a luat foc în timpul concertului lui Alok. Participanții au încercat să oprească flăcările cu o pătură, însă în cele din urmă incendiul a fost stins de un echipaj ISU.