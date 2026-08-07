Ungaria renunță la apelul de economisire a energiei. Criza de la centrala nucleară Paks se atenuează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:15

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că populația nu va mai fi nevoită să reducă voluntar consumul de energie electrică, începând de vineri, după ce măsurile adoptate în ultimele zile au contribuit la stabilizarea situației energetice.

Distribuie articolul