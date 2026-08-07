Ungaria renunță la apelul de economisire a energiei. Criza de la centrala nucleară Paks se atenuează

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că populația nu va mai fi nevoită să reducă voluntar consumul de energie electrică, începând de vineri, după ce măsurile adoptate în ultimele zile au contribuit la stabilizarea situației energetice.
Ungurii nu mai trebuie să economisească energie
„Am reușit împreună și am protejat securitatea energetică a țării noastre. De mâine, vineri, 7 august, nu mai este necesară reducerea voluntară a consumului”, a transmis Péter Magyar într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
Premierul ungar a precizat că va prezenta, vineri dimineață, deciziile luate de grupul guvernamental care gestionează criza energetică.
Apelul pentru economisirea electricității fusese lansat după ce debitul extrem de scăzut al Dunării a afectat activitatea centralei nucleare de la Paks. Centrala utilizează apa fluviului pentru răcire, iar nivelul redus al apei a determinat scăderea semnificativă a producției de electricitate.
La finalul lunii iulie, Péter Magyar avertiza că situația ar putea duce chiar la oprirea centralei. Paks nu și-a încetat complet activitatea, însă a funcționat la capacitate redusă.
Reduceri de până la 700 MW
Guvernul de la Budapesta le ceruse populației să limiteze voluntar consumul între orele 17.00 și 22.00, intervalul de vârf al cererii. Oamenii au fost îndemnați să evite, pe cât posibil, folosirea mașinilor de spălat și a aparatelor de aer condiționat, încărcarea mașinilor electrice și utilizarea altor echipamente mari consumatoare de energie.
Totodată, marii consumatori au primit solicitarea de a-și reduce activitatea în orele considerate critice.
Măsurile au avut efect: gospodăriile și companiile au redus împreună consumul cu aproximativ 600-700 MW pe zi, în intervalele de vârf. Printre deciziile aplicate s-au numărat suspendarea temporară a transportului feroviar de marfă în anumite ore și oprirea iluminatului decorativ al unor clădiri din Budapesta.
Dunărea rămâne la un nivel scăzut
Deși situația energetică pare să se fi ameliorat, efectele secetei și ale nivelului redus al Dunării persistă. Experții avertizează că ieșirea din faza acută a crizei nu înseamnă dispariția problemelor ecologice și economice provocate de lipsa apei.
Navigația comercială continuă să fie afectată în mai multe sectoare din Ungaria, unde adâncimea fluviului nu mai permite circulația normală a navelor de marfă. În unele cazuri, acestea sunt obligate să transporte încărcături considerabil mai mici.
Situația ar putea începe să se îmbunătățească odată cu precipitațiile din bazinul alpin al Dunării, inclusiv din Austria. Joi, autoritățile raportau o creștere de circa 3 centimetri a nivelului apei în 24 de ore, atât la Budapesta, cât și în zona Paks.