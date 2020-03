Un telefon care poate alina singurătatea. Persoanele în vârstă, sunate de actorii Teatrului Odeon

”Azi a fost una dintre zilele acelea in care, ora de ora, ma intrebam ce poate fi mai rau.. numai vesti proaste... si totusi, acum ca am respirat un pic, spre final, nu pot sa nu marchez Ziua Internationala a Teatrului, cu o initiativa venita de la actorii Teatrului Odeon.

La multi ani, dragi actori, regizori, dramaturgi, scenaristi, scenografi, in general oameni care iubiti teatrul mai presus de propria voastra fiinta!

Teatrul Odeon lansează campania:

CE MAI FACI@ODEON!

Primăria Capitalei împreună cu Teatrul Odeon lanseaza campania “Ce Mai Faci@Odeon!

Actorii Teatrului Odeon vor să le fie aproape, în această perioadă dificilă, persoanelor în vârsta care stau în casă singure și au nevoie de o vorbă bună.

Un telefon poate alina singurătatea.

Seniorii singuri pot suna la telverde: 0800821218, serviciu ce aparține Direcției de Asistență Socială a Municipiului București.

Apelul este gratuit iar programul este non-stop.

După ce-și vor lăsa numărul de telefon vor fi sunați de actori ai Teatrului Odeon.

La capătul firului se vor afla, în prima fază, actorii: Ioan Batinaș, Elvira Deatcu, Marius Damian, Ionut Kivu, Ioana Mărcoiu, Mădălina Ciotea, Diana Ghiorghian, Ruxandra Maniu, Anda Saltelechi, Ioana Bugarin, Meda Victor.

Ei vor fi urmați, în perioada următoare, de toți actorii teatrului.

De asemenea, nu vor fi uitați nici artiștii vârstnici care au adus multă bucurie și emoție pe scenele teatrelor bucureștene.

Pentru generațiile tinere de actori aceștia au fost adevărate modele”, a postat Gabriela Firea pe Facebook.