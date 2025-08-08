Timp de doi ani, Díaz a suportat lipsa oricărei plăți, sperând că situația se va putea rezolva amiabil. În 2020 a încercat să pună capăt problemei și a semnat un acord prin care chiriașii promiteau să părăsească locuința. Nu și-au respectat angajamentul, iar în 2022 proprietarul a deschis un proces de evacuare. A trebuit să aștepte aproape trei ani pentru ca justiția să se pronunțe.

Apartament vandalizat și obiecte furate

Pe 2 iulie 2025, când a ajuns cu o comisie judiciară pentru a intra legal în apartament, a descoperit că locuința fusese deja abandonată. Însă ce a găsit înăuntru l-a șocat. Potrivit acestuia, aproape tot mobilierul dispăruse: electrocasnice, piese sanitare, mobilierul de bucătărie și chiar centrala termică.

Mai mult, apartamentul era vandalizat. Ușa de la intrare prezenta un gol uriaș, unele uși interioare nu mai aveau mânere sau geamuri, pereții erau deteriorați, iar instalațiile electrice avariate. „Este o ruină completă”, a declarat José Díaz. Singurul obiect lăsat în urmă de chiriași a fost, potrivit lui, o macetă, așezată ostentativ pe masă.

Pagube de peste 30.000 de euro și o factură uriașă la apă

Pe lângă distrugerile pe care le estimează la peste 30.000 de euro, Díaz susține că, în mai 2025, a primit o notificare de la autoritățile locale prin care i se solicita plata a 11.534 de euro pentru facturi de apă restante din ultimii cinci ani. El spune că nu s-a înregistrat niciodată pentru furnizarea de apă și că nu a primit vreo notificare în toată această perioadă.

Ceea ce l-a uluit și mai mult au fost valorile menționate în facturi, unele depășind 1.500 de euro pentru un singur trimestru, sume pe care le consideră incompatibile cu un consum obișnuit de locuință și mai degrabă apropiate de cel industrial.

Nemulțumiri față de autorități

José Díaz afirmă că se simte abandonat de instituțiile statului, care, în loc să-l ajute să își recupereze prejudiciul, îl obligă să suporte costuri uriașe generate, în opinia lui, de foștii chiriași. „Este revoltător. Când statul ar trebui să ne sprijine în fața abuzurilor, ne pedepsește”, a declarat acesta pentru publicația El Progreso.

